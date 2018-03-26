​Кто приедет в Барнаул с гастролями в апреле

Апрель порадует барнаульцев несколькими концертами, которых ждали очень долго. В афише этого месяца масса событий на любой музыкальный вкус - совсем новые проекты, за которыми стоит следить, и ностальгические представления.

Елена Темникова



Российская певица и дизайнер, бывшая солистка женской поп-группы Serebro. Она - автор многочисленных хитов. Первый альбом певицы стал дважды платиновым. За последний год количество прослушиваний музыки певицы только в APPLE MUSIC превысило 30 млн. Темникова подготовила для зрителей грандиозное шоу - гостей ждет лучший звук, самая современная музыка, хореографическое шоу, настоящая игра света, дрожь земли, 25 динамический сцен, прописанных под каждый вдох певицы.

Время: 1 апреля, 19:00

Место: Дворец зрелищ и спорта

Цена билета: 1000-2500 рублей.

Spiritual Seasons

Группа из Харькова (Украина), играющая ирландский и скандинавский фолк-рок, снова в нашем городе после 10-летнего перерыва. Это не просто концерт, а настоящая антология скандинавской музыки, начиная с далекой эры викингов. Кельтско-скандинавский отрыв со славянским размахом. Spiritual Seasons - постоянные участники грандиозных исторических реконструкций от западной Европы до Алтая.

Время: 1 апреля, 20:00

Место: Hairy Lemon Pub

Цена билета: 300 рублей.

Руки Вверх

В прошлом году группа "Руки Вверх" с размахом отметила свое 20-летие. Сергей Жуков и его команда приедут в Барнаул с новой программой "21". Ожидается масштабное шоу с танцами всем залом, специальными звёздными гостями и множеством сюрпризов от группы. Концерт "Руки Вверх" - это всегда эксклюзивная постановка, видеоинсталляции, бешеная энергетика и бесценная возможность вернуться в свою юность.

Время: 5 апреля, 19:00

Место: Дворец зрелищ и спорта

Цена билета: 2500-3500 рублей.

Otto Dix



Тематика песен группы - постапокалиптика и роботы. В музыке они используют резкие, надрывные мелодии, исполненные в минорных тонах. Некоторые мелодии в отдельных медленных песнях приближают музыкальный ряд к dark ambient, а в других слышны тяжёлые рифы индастриал-метала. В каждой песне ребята разыгрывают миниатюрный моноспектакль и создают оригинальный образ. А свой стиль они называют "Электронный авангард". Вокалист Otto Dix Михаэль Драу обладает редким голосом - контратенором.

Место: Rock Pub

Время: 6 апреля, 19:00

Цена билета: 1100-1700 рублей.

Хоронько оркестр

По мнению многих критиков, на сегодняшний день, это единственный качественный российский акустик-бэнд, работающий в стиле кабаре. Это профессиональные джазовые музыканты во главе с драматическим артистом Дмитрием Хоронько. Их конёк – живое, очень эмоциональное общение со слушателями. Дмитрий Хоронько – настоящий человек-оркестр со множеством лиц, творящий уникальное гротескное представление с буффонадой всякий раз, когда выходит на сцену. Лирический герой Хоронько пьянеет, заигрывает с залом, злится, смеётся, хулиганит, танцует.

Время: 6 апреля 19:00

Место: Che Guevara

Цена билетов: 800-1500 рублей.

Ленинград

Группировка приезжает не в Барнауле, а в Шерегеш. Концерт пройдет у подножия горы «Зелёная», на центральной парковке. Выступление группы станет кульминацией проекта GRELKA FEST. Организаторы сообщают, что специально выстроенная концертная площадка разместит большой танцпол и несколько трибун c посадочными местами.

Время: 14 апреля, 19:00

Цена билета: 3-10 тыс. рублей.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Самая романтичная и элегантная пара российской эстрады. Гости концерта смогут насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет успешной карьеры артистов. "Все в твоих руках", "Кто тебе сказал?", "Королева", и многие другие шлягеры прозвучат со сцены в этот вечер. Утонченность и стиль. Гармония в отношениях, которая слышна в каждой ноте.

Время: 15 апреля, 19:00

Место: театр драмы

Цена билета: 1600-5000 рублей.

Pain

В большом концерте прозвучат все самые лучшие композиции за 20-летнюю историю этого уникального проекта. Его создал шведский музыкант Петер Тэгтгрен. Сначала в 1990 году Тэгтгрен основал группу Hypocrisy, которая впоследствии превратилась в самую успешную death metal-команду в своей стране, а потом решил уйти в традиционный heavy metal, и Pain стал его сайд-проектом.

Время: 16 апреля, 20:00

Место: клуб "Фараон"

Цена билета: 2100-3900 рублей.

Кай Метов

В 1991 году Кай записал свои первые песни, которые мгновенно стали популярными ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). В 1993 году выходит дебютный альбом "Position № 2" с одноимённым хитом, который стал визиткой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом "Вспомни меня". В 2014 году артист выпустил первый инструментальный альбом "Для тебя и о тебе", закрепивший за композитором статус одного из самых сильных мелодистов страны.

Время: 21 апреля, 19:00

Место: ДК Барнаула

Цена билета: 700-2400 рублей.

The Hatters

The Hatters заявила о себе в феврале 2016 года, выложив в сеть первую песню Russian Style, а уже осенью того же года собирала тысячные залы в Москве и Санкт-Петербурге. Молодой петербургский коллектив зародился в среде артистов театра "Лицедеи", татуировщиков и видео-блоггеров. Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет "русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах".

Время: 26 апреля, 19:00

Место: клуб "Фараон"

Цена билета: 1400-2500 рублей.