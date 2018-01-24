​Кто приедет в Барнаул с гастролями в феврале

В феврале нас ждет не очень много концертов, но каждый из них обещает быть настоящим праздником для поклонников. Звезда мирового блюза, долгожданные Би-2, уникальный российский сатирик и другие гастролёры - в нашем обзоре.

Валерий Баринов



Народный артист России, актер театра и кино Валерий Баринов выступит в Барнауле с оркестром "Сибирь". "Кармен Сюита" в исполнении "Сибири" звучала не раз, и музыка Георгия Свиридова к повести Пушкина "Метель" - также репертуарный "долгожитель" оркестра. Под эту музыку в исполнении Баринова прозвучат стихи Александра Блока и Теофиля Готье, посвященные Кармен, и поэтичная проза Александра Пушкина.

Место: концертный зал "Сибирь"

Время: 3 февраля, 17:00

Цена билета: 400-700 рублей.

Corey Harris

Corey Harris - профессор музыки Bates College и легендарный музыкант, входящий в верхнюю пятёрку живых легенд блюза. Все музыкальные критики ставят в один ряд с Keb Mo и Youngblood Hart, как самого выдающегося представителя акустического дельта-блюза. Его первый альбом вышел в 1997 на самом престижном блюзовом лэйбле Aligator records.

Место: филармония

Время: 8 февраля, 19:00

Цена билета: 250-650 рублей.

ДиДюЛя

В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. В этот раз маэстро увеличил музыкальный состав. В группе появились скрипки, альты, виолончель, контрабас. Это позволило концерту зазвучать по новому, по особенному и с наибольшей полнотой раскрыть мелодии гитарных тем.

Место: театр драмы

Время: 15 февраля, 19:00

Цена билета: 1300-2600 рублей

КняZz

Группа представит альбом "Узники Долины Снов" на большом концерте. Это шестой полноформатный альбом группы, он вышел в мае 2017 года. В релиз вошло 13 композиций, из которых две - "Брат" и "Призраки Там-Тама" - уже состоявшиеся радиохиты. Ещё одна композиция - "Наука Билли Бонса" - стала, по мнению поклонников, одним из флагманов пластинки.

Слушатель найдёт в альбоме одиозных исторических персонажей, фольклорных и во многом инфернальных героев и даже обращение к библейскому сюжету. В концерте, помимо новых композиций прозвучат лучшие песни с предыдущих альбомов и избранные хиты времён легендарного "Короля и Шута".

Место: клуб "Фараон"

Время: 18 февраля, 19:00

Цена билета: 1200-2700 рублей.

Би-2

В сентябре прошлого года Би-2 выпустили десятый, юбилейный, альбом "Горизонт событий". Несколько песен публике были представлены ещё до релиза альбома: это синглы "Лайки" и "Лётчик" (ключевой трек, задающий настроение всей пластинке, как по звуку, так и внутреннему содержанию), композиция "Виски", записанная с американским певцом Джоном Грантом, а также мгновенно ставшая хитом совместная работа Би-2 и Oxxxymiron "Пора возвращаться домой".

Обещают оригинальную сценографию, световое и видео шоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы.

Место: Дворец спорта

Время: 20 февраля, 20:00

Цена билета: 1400-2800 рублей.

Виктор Шендерович

Известнейший сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, либеральный публицист, правозащитник и колумнист журнала The New Times и украинского политиздания "Гордон" Виктор Шендерович представит в Барнауле ностальгический творческий вечер.

Он презентует программу "Куклы. 20 лет спустя". На концерте обещают показать фрагменты из лучших выпусков легендарных "Кукол", избранные отрывки из передачи "Бесплатный сыр" и эксклюзивные материалы. Зрители услышат и лучшие байки последнего 20-летия. В концерте покажут то, по чему все соскучились, и нечто совершенно новое. Все желающие смогут приобрести новые книги писателя с автографом.

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Время: 25 февраля, 19:00

Цена билета: 1000-2500 рублей.

Лолита

Одна из самых ярких и эпатажных артисток российской эстрады исполнит свои лучшие хиты и порадует поклонников интересными премьерами. Какими только эпитетами не награждали Лолиту: эксцентричная, взрывная, непредсказуемая, женщина без комплексов. И это всё - правда.

Мастерски владея голосом, певица не боится экспериментировать, брать в свой репертуар самые сложные композиции. Она прекрасно "видит" каждую песню, представляя её в виде интересного мини-спектакля. А публика на выступлениях Лолиты - не просто созерцатель, а активный участник программы.

Место: театр драмы

Время: 27 февраля, 19:00

Цена билета: 1200-2900 рублей.