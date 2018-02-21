​Кто приедет в Барнаул с гастролями в марте

В марте в Барнауле будет немало концертов на любой вкус, выбрали для вас самые интересные. Будет несколько презентаций новой музыки давно известных групп и грандиозное мировое турне. Билеты можно приобрести уже сейчас.

Юрий Лоза



Песни Юрия Лозы были особенно популярными в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Потом слава пошла на убыль, и Лоза стал светиться в ностальгических передачах и писать, правда, не слишком удачно, пьесы. Но в 2016 году он снова заставил широкую публику о себе говорить, высказавшись о том, что "слушать бездарных Led Zeppelin невозможно, Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, Джаггер ни в одну ноту не попал, а Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет".

Место: ресторан "Барнаул"

Время: 1 марта, 18:30

Цена билета: 1000-2000 рублей.

Джесси Джонс

Блистательный исполнитель на саксофоне и флейте, он виртуозно владеет вокальным приемом, который называется скет. Это своеобразный быстрый речитатив. Концерты Джонса-младшего – это яркое шоу, включающее участие зрителей. Музыкант мастерски исполняет саксофонные партии, балагурит, танцует, шутит и фотографируется со всеми. Его партнерами и друзьями были Диззи Гиллеспи, Джордж Бенсон, Фредди Хаббард и Херби Хэнкок. Одним из главных музыкальных партнеров его жизни стал его брат – трубач Милтон Мустафа Джонс, который отметился работой в оркестрах Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси.

Место: филармония

Время: 4 марта, 18:00

Цена билета: 350-650 рублей.

Симфоническая "Ария"

Возродив проект с симфоническим оркестром в 2015 году, "Ария" не предполагала, что он обретёт столь долгую и успешную жизнь. Гостей ждет обновленный сет-лист, проверенные временем "арийские" боевики и баллады, которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром. За оркестровые аранжировки вновь будет отвечать великолепный Кирилл Уманский. За дирижёрской пульт встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт, которого поклонники "Арии" уже называют шестым членом группы.

Место: театр драмы

Время: 5 марта, 19:00

Цена билета: 2500-4500 рублей.

Калинов мост

В этом году группа празднует 20-летие пятого студийного альбома "Оружие". По словам самих музыкантов, это сплав всего лучшего, что делала группа за многие годы. Музыка в альбоме отличается от того, что делал "КМ" до этого. Открывавшая пластинку "Сны сбываются" имела жесткое звучание, на заднем плане едва слышалась акустическая гитара, на авансцену вышла усиленная дисторшном электрогитара и быстрые барабаны. Пожалуй, единственной песней на альбоме, имеющей "легковесное" звучание стала знаменитейшая "Родная".

Место: клуб "Фараон"

Время: 6 марта, 19:00

Цена билета: 1400-2200 рублей.

АнимациЯ

В прошлом году "АнимациЯ" дала концертный тур с презентацией альбома "Кругом враги", прониклась жизнью и бытом народа, насквозь пропиталась не только пылью, но и духом Отечества, впечатлилась увиденным, и творчески переварив, отрефлексировала с присущей только ей иронией. Результатом всех этих путешествий, местами доходящих до захватывающих приключений, стала новая программа "Русские города". Помимо этого, конечно, будут исполнены исполнены все лучшие, проверенные временем хиты группы.

Место: клуб "Фараон"

Время: 11 марта, 19:00

Цена билета: 900-1900 рублей.

Enigma

Оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит Барнаул в ходе большого мирового турне Return ("Возвращение"). Golden Voices Of Enigma - не имеющее аналогов представление группы, сопровождающееся современными спецэффектами и инсталляцией. В программе прозвучат известные хиты и новые композиции, написанные специально для мирового турне группы.

Место: театр драмы

Время: 19 марта, 19:00

Цена билета: 1800-4500 рублей.

Ирина Аллегрова

Женщина-эпоха, яркая, эпатажная, харизматичная и любимая миллионами поклонников, абсолютный рекордсмен среди российских артистов по аншлагам на самых больших концертных площадках. В 2012 году певица объявила о своем прощальном туре. Но именно в тот момент к ней потянулись молодые авторы, вместе с которыми пришел материал, созвучный времени и внутреннему состоянию певицы. Аллегрова решила остаться на сцене.

Место: дворец спорта

Время: 22 марта, 19:00

Цена билета: 1000-4000 рублей.

Аквариум

Долгожданное и радостное событие. В 2016 году вышел десятый сольный альбом Бориса Гребенщикова "Золотой букет", пару песен из которого автору наверняка захочется проверить на публике. На концерте гости услышат только то, что пожелает спеть автор, и то, что удастся отвоевать просьбами, записками и хоровым скандированием.

Место: театр драмы

Время: 24 марта, 19:00

Цена билета: 1700-3500 рублей.