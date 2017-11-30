​Кто приедет с гастролями в Барнаул в декабре

Декабрь будет небогат на гастроли. Вторую половину месяца театральные и концертные залы города займут местные новогодние представления для детей и взрослых. И все же кое-то навестит город.

Константин Райкин



Художественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России, и четырежды лауреат Национальной премии "Золотая Маска" представит в Барнауле поэтический моноспектакль "Над балаганом небо…". "То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого, - говорит Райкин. - Для меня чтение стихов со сцены - это те же роли, те же монологи. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть - бацилл меньше в воздухе останется".

Когда: 4 декабря, 19:00

Где: театр музкомедии

Цена: 1400-3200 рублей.

Ива Нова

Экстремально нежные, музыкально сложные, самые рОковые барышни на российской сцене. Они играют неформатный рок. Как сказал Артемий Троицкий, это отчасти панк, отчасти русская народная-блатная-хороводная, отчасти блюз, танго и страдания. Только они не вскрывают глубинные пласты девичьего подсознания, а играют интересную и заводную музыку, на которую из парней мало кто способен.

Когда: 5 декабря

Где: Pock Pub

Цена: 500-700 рублей.

Давид Кассан

В Барнаул приедет главный органист парижского собора Нотр-Дам-де-Виктуар. Музыкальное образование получил в Высших школах музыки Парижа и Лиона. Это самый титулованный органист своего поколения, победитель престижных европейских конкурсов и обладатель премии Академии изящных искусств (Франция). Кассан также получил гран-при самого известного международного конкурса импровизации в Шартре.

Когда: 5 декабря

Где: филармония

Цена: 100-450 рублей.

Дмитрий Дюжев

Артист в моноспектакле представит бессмертный пушкинский шедевр "Евгений Онегин". Это сценическая версия литератора Глеба Кржижановского. Изначально она предназначалась для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре. Постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через 20 лет спустя и при этом лишь частично.

Когда: 5 декабря

Где: театр музкомедии

Цена: 700-2000 рублей.

Сергей Летов

Сергей Летов — импровизатор и основатель музыкального издания "Пентаграмма". Он играет на саксофонах (сопрано, тенор, баритон, C-Melody), бас-кларнете, флейтах (в том числе на флейте пикколо и альтовой), этнических деревянных духовых инструментах, духовых MIDI-контроллерах Akai EWI USB и Yamaha WX-5, инструментах собственного изобретения. Летов работал с многочисленными группами и музыкантами, в том числе со своим братом Егором и его "Гражданской Обороной", Сергеем Курёхиным и "Поп-механикой". Писал музыку к фильмам.

Когда: 7 декабря

Где: филармония

Цена: 250-650 рублей.

МОТ

Стремительно восходящая рэп-звезда музыкального лейбла Black Star inc., яркий артист с колоссальной самоотдачей. Концерты Мота – всегда событие, он не только отлично читает рэп, поет, но и делает настоящее шоу с живыми музыкантами, а зал вторит каждой песне. Он настоящий хитмейкер. Рейтинг популярности песен "Капкан", "На дне", "День и ночь" зашкаливает и продолжает расти.

Когда: 14 декабря

Где: клуб «Фараон»

Цена: 1000-2500 рублей.