​Куда пойти в Барнауле на выходных 24 и 25 марта

Выставка всевозможной "нечисти", народные гуляния, кинопоказы, музыкальные эксперименты и много других событий, которые не стоит пропускать на этих выходных.

"Дачники" в библиотеке



В субботу в 14:00 в "Шишковке" покажут фильм Сергея Урсуляка "Летние люди" по пьесе Горького "Дачники". Представители русского дворянства собрались на даче. Юный дворянин Влас, влюблённый в хозяйку имения, жеманная поэтесса, писатель, который уже давно перестал писать, легкомысленная жена, ее любовник и ревнивый муж. Их жизнь протекает размеренно и неторопливо. Они ведут разговоры ни о чём, скучают и ссорятся, флиртуют и веселятся. Но даже страстные романы, которые здесь то и дело завязываются, обычно заканчиваются одновременно с дачным сезоном. После фильма можно будет обсудить увиденное. Вход свободный.

Быстрый и умный

В ИД "Алтапресс" 24 марта пройдут восьмые "Игры разума". Это командные соревнования на сообразительность, быстроту реакции и эрудированность. Цель - правильно отвечать на вопросы ведущего. Чем больше правильных ответов, тем выше шанс на победу. На обдумывание и обсуждение примерно минута. Сюда можно прийти и без команды и присоединиться к какому-нибудь коллективу. Начало в 16:00

МЕЛОDRUMS

В Доме актера на Алтае в субботу пройдет электро-акустический концерт в исполнении артиста театра драмы им. В.М. Шукшина Вячеслава Сысоева. Зрителей ожидают песни авторского сочинения, а также кавер-версии на известных исполнителей: Леонид Федоров, Светлана Сурганова, Сергей Бабкин. Любители поэзии смогут насладится стихотворениями и отрывками из прозаических произведений различных авторов, соединенных с ритмом и мелодией живого инструментального исполнения. Начало в 19:00. Вход 250 рублей.

Велосипед с фонариком

24 марта барнаульцев приглашают совершить небольшой велопробег в честь Дня Земли. Велосипедисты проедут с фонариками по пешеходной аллее проспекта Ленина: пл. Советов, памятник В.И. Ленина до ул. Никитина и в обратном направлении до отметки "Нулевой километр". Сбор в 20:00. Старт в 20:30.

Музейный хоррор

Неформатная хоррор-выставка мистических портретов открыта в музее "Город". Представлено 39 картин американского фотохудожника Эдварда Аллена. Они сделаны вручную, в технике стерео-варио (создание объемного изображения при помощи набора сферических микролинз) на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Аллен превращает портреты в стереокартинки, которые нужно поворачивать в руках, чтобы увидеть жутковатые превращения. Стоит наклонить голову и добрые, открытые лица на картине преображаются в жуткие рожи демонов, вурдалаков, вампиров, мертвецов и прочей нечисти. Цена билета: 150-200 рублей.

Металл-фэнтези

25 марта в "Фараоне" выступит группа "Эпидемия". Их лирика так или иначе связана с фэнтези — с творчеством Маргарет Уэйс и Трейси Хикмена, Майкла Муркока, Джона Р. Р. Толкина и других писателей жанра. Группа готовит новую, уже четвертую по счету метал-оперу, которая свяжет воедино все предыдущие части и даст ответы на вопросы, оставшиеся у поклонников после альбома "Сокровище Энии". Начало в 19:00. Цена билета: 1300-2500 рублей.

День рождения Честера

В воскресенье в Барнауле традиционно будет вспоминать безвременного ушедшего солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Трибьют посвящен также 15-летию выхода альбома Meteora. Гостей ждёт программа в "электричестве" от Part Of Me и deepSound, а Иван Астахов исполнит несколько песен Linkin Park в акустике. Будет очень атмосферно. Начало в 19:00 в клубе "Питер". Вход: 250 рублей.

Все о свадьбах

В воскресенье в 16:00 в ТРЦ "Пионер" пройдет грандиозное событие в мире свадебной индустрии. В один день в одном месте соберутся самые лучшие специалисты и фирмы свадебного мира Барнаула. Впервые пройдет "Свадебный форум", где гости не только зарядится энергией и праздничным настроением, но узнают все тренды проведения свадьбы в 2018. Вход свободный.

Хороводы и жаворонки

25 марта с 12:00 на пешеходной улице Мало-Тобольской начнут отмечать традиционный русский народный праздник Комоедица, посвященный дню весеннего равноденствия. В программе обещают медведей, скоморохов и силачей. Горожане смогут угоститься румяными блинами и традиционном весенним украшением стола - "жаворонками" из теста. Будут блюда других народов - узбекский плов, чебуреки, шашлык. Все это приготовят на огне. Также можно будет выпить настоящего русский иван-чая из самовара на дровах. Здесь научат "кликать весну" и водить хороводы.

Художественный свист

Найдите время на выходных забежать в салон "Турина гора". Здесь открыта выставка картин Юрия Юрасова. Эти произведения отличает яркая живописная манера и нестандартность образов. Его картины - это своеобразное театрализованное представление: мини-спектакль, со свойственной ему мизансценой, одним или несколькими персонажами и скрытым замыслом. В любой из этих работ, благодаря нестандартному мышлению художника и оригинальности образов, заложен скрытый смысл, подталкивающий зрителя к размышлению. Вход свободный.

Свой культурный маршрут вы можете составить, посмотрев календарь Афиши на 24 и 25 марта.