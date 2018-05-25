​Куда пойти в Барнауле на выходных 26 и 27 мая

Комедии и трагедии, интересные выставки, долгожданные концерты - на этих выходных некогда будет скучать.

Наличные и оружие



26 мая в МТА покажут пьесу новосибирского актера и драматурга Александра Липовского о самом нелепом преступлении «Cash». В ней рассказывается о том, как 20-летние городские ребята решили достать денег друзьям на свадьбу, а для этого ограбить доставщика контрафактного алкоголя. Свои планы на этот cash есть и у официатки кафе, куда должен приехать курьер, и у полицейских, и у самого курьера. Зрителей ждёт уморительная комедия положений в духе Гая Ричи.

Начало в 17:00. Цена билета: 150 рублей.

Пять незнакомцев

В субботу театр-студия "Nahaliroh" представит на "Спичке" один из самых кассовых спектаклей - "Душевнобольной" по пьесе Юрия Хортиева. Пять незнакомцев в запертом помещении. Кто эти люди? Что их привело сюда? То, что начинается как сюжет голливудского триллера, постепенно становится историей о поиске себя, смысла, о наших вечных попытках услышать и понять Другого.

Начало в 19:00. Цена билета: 250 рублей.

"Бултых!"

В "Республике ИЗО" открыта выставка Алексея Чеканова "Бултых!". Он участвовал во множестве выставок и перформансов с 1986 года, создавал эскизы и оформлял сцены на поэтических и музыкальных выступлениях. В галерее выставлены несколько десятков графических зарисовок с разными забавными героями. Часть их существует в жизни, часть — в воображении художника. Все картинки сопровождаются емкими, остроумными комментариями. Экспозиция предназначена не только для просмотра, но и для чтения.

Время работы: 13:00 -19:00. Цена билета: 25-50 рублей.

В субботу в 16:00 комиссар галереи Вадим Климов проведет экскурсию по всем пяти выставкам, открытым в "ИЗО".



Борис Борисович, дорогой!

Долгожданное и радостное событие. ДК моторостроителей 27 мая принимает группу "Аквариум" и Бориса Гребенщикова. В 2016 году вышел его десятый сольный альбом, пару песен из которого автору наверняка захочется проверить на публике. На концерте гости услышат только то, что пожелает спеть автор, и то, что удастся отвоевать просьбами, записками и хоровым скандированием.

Начало в 19:00. Цена билета: 1200-3500 рублей.

Uno momento

Барнаульский экспериментально-психологический театр UNO в воскресенье отметит десятилетие и покажет отрывки из своих спектаклей в зале АлтГУ на пр. Социалистическом. Перед гостями вновь предстанут "Маленький принц", "Все девять Джонов Леннонов", "Александр Вертинский", "Русалочка" и многие другие спектакли. Конечно, не обойдется и без прочтения текстов из проекта "РОКовая поэзия".

Начало в 17:00. Вход свободный.

Добро пожаловать

В "Питере" 27 мая выступит группа "Рунара". Творчество группы - это этно-транс, фолк-рок, песни-сказки в славянском стиле, средневековые баллады и шаманские напевы. "Всех, кого радует такая музыка - добро пожаловать! Кого не радует - тоже добро пожаловать!" — говорят ребята. В составе "Рунары": Алевтина Баталова, Владимир Костырев, Евгений Кулик, Дмитрий Воротников.

Начало в 19:00. Цена билета: 200 рублей.