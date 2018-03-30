​Куда пойти в Барнауле на выходных 31 марта и 1 апреля

Интересные гастроли, концерты барнаульских звезд и театральные эксперименты - все, что не стоит пропускать на этих выходных.

История любви и мести

В театре музкомедии 31 марта дают громкую премьеру сезона - мюзикл Лоры Квинт и Николая Денисова «Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес». Режиссёром стал Константин Яковлев. Это история юноши волею роковых обстоятельств заточенным в темной камере замка Иф, где ему предстоит провести долгих 14 лет. Оказавшись на свободе, герой меняет имя, а с ним и свою судьбу, и судьбы всех, кто причастен к случившемуся с ним несчастью. Безжалостный маховик возмездия раскручивается, и вместе с предателями наказание понесут их близкие.

Начало спектакля в 18:30. Цена билета: 400-800 рублей.

"Городской роман" Евгения Дятлова



31 марта в театре драмы выступит Евгений Дятлов. У него есть бархатный баритон необыкновенной красоты, теплота и нежность исполнения, великолепный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность. Это обеспечило ему любовь публики в нашей стране и за её пределами. В репертуаре Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, народные, советские лирические и военные песни, песни из кинофильмов.

Начало в 19:00. Цена билета: 1000-2900 рублей.

В "Дубовой роще"



Творческое объединение "Дубовая роща № 6/17 ХО" в субботу в Rock Pub дает большой концерт в честь нового альбома «Крупнейший за Уралом». Их тексты - самая невероятная панковская чушь. Эти ребята всё могут превратить в балаган. На концертах вместо "Браво!" поклонники "ДР" должны кричать "Ацтой!". К группе в этот вечер присоединится коллектив Bad Smuzzy в составе Николая Копытова и Кирилла Скобелина, называющий себя «отвратительным дуэтом». По традиции группа будет встречать гостей "хлебом-солью". В программе возможны неожиданные и бесповоротные изменения.

Начало в 21:00. Цена билета: 200.

Шекспир в стиле фламенко

1 апреля в концертном зале АлтГУ выступит театр Flamenco Live. Танцоры представят абсолютно новую, неожиданную трактовку знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца. Это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется puro flamenco - чистое подлинное фламенко во всём его многообразии.



Начало в 19:00. Цена билета: 500-1800 рублей.

Скандинавские танцы

1 апреля лаборатория звука Spiritual Seasons представит в Hairy Lemon Pub новые скандинавско-кельтские эксперименты. Это не просто концерт, а настоящая антология скандинавской музыки, начиная далекой эрой викингов и до сегодняшних лайн-апов фестивалей в Осло. Кельтско-скандинавский отрыв со славянским размахом. Исследуйте природу языческих мелодий древних скандинавов и овладейте старинными танцевальными па вместе с группой Spiritual Seasons, постоянными участниками грандиозных исторических реконструкций от западной Европы до Алтая.

Начало в 20:00. Цена билета: 300 рублей.

Чемоданные импровизации

Немецкий виртуозный гитарист Вано Бамбергер и его бэнд способны пробудить в каждом слушателе любовь к джазу, о которой вы и не подозревали. С весны 2008 года Вано Бамбергер основал свой собственный квинтет - музыканты стали настоящей сенсацией в Германии и за ее пределами. Музыка этой группы характеризуется сильным темпераментом и недюжинной энергией. Джазмены используют восточные и славянские мотивы, которые не перестают удивлять зрителя. В Барнауле они представят программу "Импровизации из чемодана".

Начало 1 апреля в 17:00 в филармонии. Цена билета: 350-650 рублей.

Мифическое путешествие

1 апреля в зале АлтГУ на пр. Социалистическом барнаульский экспериментально-психологический театр UNO проведёт спектакль-лекцию о создании мира. Зрители увидят как, по мнению разных народов, появилась Земля, животные и человек. В основу спектакля легли африканские, скандинавские, египетские и другие мифы. В них люди по-своему пытались объяснить происхождение вещей. Актёры театра сами обработали мифы и написали сценарий. В театре действует принцип выходного билета: после просмотра каждый зритель сам решает во сколько оценивается игра актёров.

Начало в 18:00.