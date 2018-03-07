​Куда пойти в Барнауле на длинных выходных с 8 по 11 марта

На этих длинных выходных в городе полно развлечений. Нас ждет куча концертов, спектаклей и спортивных событий помимо 8-мартовских поздравлений. Рассказываем про самые интересные.

Ностальгическое шоу



9 марта в Барнауле пройдет танцевальный марафон «Дискотека 90-х». Современные спецэффекты, эксклюзивные декорации, профессиональное танцевальное шоу, световые эффекты и ежегодные аншлаги на крупнейших площадках страны. В этот раз зрители увидят и услышат группы «Кар-Мэн», «Технология», «Комбинация», «Божья коровка». На сцене также Игорёк и С. Чумаков. Три часа песен, танцев и ностальгии. Начало в 19:00 во Дворце зрелищ и спорта. Цена билета: 900-2500 рублей.

Феминистки и ведьмы

В арт-галерее «Шляпа» предлагают 9 марта лечить 8-мартовское похмелье просмотром фильма Алекса де ла Иглесиа "Ведьмы из Сугаррамурди". Это комедийный триллер, перерождающийся в квази-фольклорный трэш. По сюжету трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжении веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста - унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места. Начало в 19:00. Вход: 100 рублей.

Уроки йоги

В центре «Вистара» с 9 по 11 марта пройдут лекции ученика Дады Садананды Эдуарда Галимулина. Также в программе коллективная медитация от проекта Урокимедитации.рф. Оплата "по сердцу". Полное расписание и условия участия смотрите здесь.

Зов Армении

В «Бандероли» открыта удивительная этническая выставка молодого барнаульского архитектора Карины Мажангулян. Она посвятила экспозицию исторической родине - Армении. Художницу не перестают удивлять уникальная природа этой страны, архитектура, богатство национальных костюмов.

Красота и спорт

Яркое и по-настоящему "сильное" событие пройдет 10 марта в ДК моторостроителей - Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Ежегодно турнир собирает более 70 лучших атлетов Сибири. 10 категорий, 30 победителей и денежные призы лучшим из лучших. Участники открытого чемпионата ждут всех, кто неравнодушен к спорту и фитнесу. Начало в 17:00. Цена билета: 150-500 рублей.

Смерть или рифма

10 марта в арт-пространстве «Спичка» пройдет 15-е «Чтиво». Это уникальная возможность услышать стихи из уст авторов, а если у вас возникает желание спеть или почитать что-то свой - вас поддержат. Гостей ждут "традиционные разврат и нежность, упакованные в рифму. Любовь и смерть, скрывающиеся между строк. Стихи, которые ласкают слух и ранят изнутри". В программе: поэзия, веселости, импровизация. В этот раз гости смогут услышать много новых стихов и песен. Начло в 20:00. Вход 100 рублей.

Дамы на джипах

Представительниц прекрасного пола приглашают к участию в джип-спринте. Он пройдет 10 марта справа за Старым мостом. Организаторы подготовят кольцевую трассу. Дамы, исключительно на полноприводных автомобилях, будут проходить ее на время. Участие бесплатное, а призы получат первые 10 мест. На соревнования ждут зрителей и болельщиков. Отмечается, что проехать к месту проведения гонок можно будет без проблем на любом авто. Регистрация участниц - 10:00, старт - 11:00.

Балетное путешествие

В концертном зале АГИК готовят театрализованный концерт «Сны об балете». В основе сюжета – сны маленькой девочки, в которых она путешествует по вехам русского балета. Зрители увидят образцы классической хореографии: вариации, сцены из балетов на музыку великих композиторов: Л. Минкуса, Л. Гарольда, П. Чайковского, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и других. Концерт пройдет 10 марта в 15:00. Вход 100 рублей.

Я люблю свою родину вроде бы

11 марта в «Фараоне» выступит группа "АнимациЯ". В прошлом году ребята презентовали альбом «Кругом враги» по всей стране, прониклась жизнью и бытом народа, насквозь пропиталась не только пылью, но и духом Отечества, впечатлилась увиденным, и творчески переварив, отрефлексировала с присущей только ей иронией. Результатом всех этих путешествий стала новая программа «Русские города». Помимо этого, конечно, будут исполнены исполнены все лучшие, проверенные временем хиты группы. Начало концерта в 19:00. Цена билета: 900-1900 рублей.

Неподражаемая Shanna Waterstown

Shanna Waterstown росла на Юге, исполняя госпел в баптистской церкви. В годы ее детства самой популярной музыкой был мотаун-соул, госпел и кантри. Она стала певицей и объехала с гастролями весь мир, а теперь выступит в краевой филармонии. Начало концерта в 18:00. Цена билета: 250-650 рублей.

Прогулки по аллеям

В театре драмы 11 марта покажут премьеру сезона - спектакль по рассказам Ивана Бунина «Тёмные аллеи». Режиссер Максим Астафьев поставил спектакль об отношениях мужчины и женщины, о прекрасной Любви, о ревности и измене, о высоких и низких поступках, которые может совершать человек на пике страсти. Начало в 17:30. Цена билета: 300-500 рублей.

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