Куда пойти в Музейную ночь-2018 в Барнауле

19 мая в 19:00 в Барнауле начнётся ежегодная акция "Ночь музеев". В этот день большинство арт-площадок города будут открыты до 02:00. Музейщики заготовили десятки мастер-классов, экскурсий, концертов, кинопоказов и перформансов. Можно постараться успеть везде. Афиша выбрала для вас 8 самых интересных мест. Это точно не стоит пропускать.

Медведи и велокарнавал



В "Туриной горе" откроют яркую выставку барнаульских художников о велосипедах "Счастье о двух колесАх". Любой желающий, крутя педали специального "вело-блендера", сможет приготовить чудесный фреш. Рекомендуют прихватить с собой парочку апельсинов.

Центр современных ремесел "Алтайский мишка" расскажет легенды о медвежьих культах и оберегах и презентует старинных игрушечных медведей из частной коллекции. В 20:10 здесь начнётся велокарнавал. Участниками могут стать все с непременным условием: иметь собственный велосипед и предстать в экстравагантном виде.

Клоуны со спичками

В 20:00 на "Спичке" откроются несколько уличных площадок: здесь будут фокусы со спичками, "драки" спичками и большие головоломки из спичек. Во всём этом можно поучаствовать.

В 21:00 театральное товарищество "Нос" представит в зале арт-площадки клоунские миниатюры. А в 22:00 творческая группа "AltShow" устроит грандиозное огненное шоу на площадке перед главным зданием.

Авангард как он есть

Дом актёра на Алтае приглашает на авангардную вечеринку "Кислород 2.0". Здесь соберутся ценители театрального искусства, качающей музыки и теплого общения. В ответе за музыку диджеи wildwood и ma yammi yan. Гостей ждёт выставка аэрографа Ивана Илющенко, также перформанс от актеров, художников, музыкантов и режиссеров. Будет работать бар и кухня. Начало в 22:00.

Экзотические мастер-классы

В Барнаульской школе искусств №1 на ул. Некрасова, 18 в эту ночь можно многому научиться. С 19:00 до 20:00 пройдут мастер-классы по лепке, гризайлю (рисование тонами одного цвета), граттажу (выцарапывание на листе, залитом тушью), монотипии (графическая печать), маркетри (деревянная мозаика). С 20:00 стартуют мастер-классы по гравюре, портрету, акварельным этюдам.

Японская ночь

В галерее "Бандероль" работает выставка Павла Бежацкого (гравировка по фарфоровым тарелкам). Здесь утроят ретроспективу аниме Хаяо Миядзаки и научат каллиграфии остроконечным пером. В 22:00 можно принять участие в конкурсе на лучшее хокку с призами от галереи.

С 19:00 во дворике будут играть группа Николая Косых, "Destroy" и "Караул" & Co. А с 22:30 включат "Открытый микрофон" и можно будет что-нибудь исполнить самому.

Живность и самураи

В ГМИЛИКА в 19:00 начнётся благотворительная фотосессия от зоозащитников "Ласки". Можно будет пожертвовать любую сумму от 50 рублей в копилку приюта и сфотографироваться со "знаменитостями": борзыми Бьяной и Забавой, хаски Орханом, Салютом и Искрой, лошадью Даяна и конём Сальвадором, а также с ручной козой Вербой.

В это же время тут выступит федерация карате, а "Клан Такеда" покажет боевые искусства Японии: обнажение меча, технику тамешигири (разрезание предметов) и схватку в доспехах.

Алиса, Шляпник и прочий Freak-театр

"Горная аптека" в эту ночь устраивает "Зазеркалье". В 19:30 начнётся представление эпатажных артистов Freak-театра Happy End. В 21:00 в Шляпник станцует знаменитую "джигу-дрыгу", присоединиться к нему могут все.

Аптека вновь удивит гостей масштабным приготовлением блюда. В прошлые годы гости уже пробовали 100-литровый облепиховый коктейль и самую большую сладкую "таблетку". Что будет в этот раз, держат в секрете.

Дискотека с цветомузыкой

В музее электроники компании "Эскор" на ул. Титова, 18 покажут диафильмы в "домашнем кинотеатре". Каждый час с 19:30 будет диско-переменка с цветомузыкой под катушечный и кассетный магнитофоны, электропроигрыватель и акустику. Здесь пройдёт мастер-класс по пирографии (выжиганию на дереве) и радиотелеграфии (любой участник сможет освоить азы "морзянки").

Составить свой маршрут вы можете, посмотрев все события на 19 мая в нашем календаре.