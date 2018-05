​Куда пойти в Барнауле на выходных 19 и 20 мая

19 мая в городе пройдет акция "Ночь музеев", так что вся культурная жизнь Барнаула будет сосредоточена на выставочных площадках с 19:00 до 02:00. Но и без этой "Ночи" в городе будет на что посмотреть. Представляем традиционный путеводитель по развлечениям уикенда.

Рок-трибьют



19 мая в субкультурном пространстве «Галерея» утроят большой рок-трибьют - сыграют Slipknot, KoЯn, и Linkin park. На сцене в этот вечер группы OLD STARS BAND (ex. Мясоблок, ex. S.I.T.), Revoid, DJ7, The Last Day. Начало в 19:00.

Цена билета: 250 рублей.

Шопинг целый день

В субботу ТРЦ Galaxy с 10:00 до 20:00 будет проходить Фестиваль шопинга. Гости из первых уст узнают о последних тенденциях и актуальных трендах в фэшн-индустрии.

Участники CHEAP&CHIC Market - независимые дизайнеры, шоу-румы, hand-made мастера, чьи товары можно приобрести на фестивале. Кроме того, будет работать beauty-зона с профессиональными brow-, hair-, make-up стилистами и food-зона.

Весеннее рАГУ

В университетском дворике на пр. Ленина пройдет традиционный для АлтГУ фестиваль музыкальных групп. В этот раз здесь соберутся шесть известных музыкальных коллективов: ВИА "Нет времени", ВИА "Prime time", Liin tunes, ZZ Pop, Redrollers и "Волны".

Начало в 18:00. Вход свободный.

Интересное кино со всей России

19 мая в библиотеке имени Шишкова пройдет международный Фестиваль экранизаций. Это конкурс документальных, игровых, анимационных кинофильмов, в основу которых легли произведения российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей.

В этом году много картин, присланных на конкурс, уже были отмечены разных кинофестивалей.

Среди участников - молодые режиссеры ВГИК, Санкт-Петербургского института кино и телевидения, Академии Н.С.Михалкова, а так же авторы, представляющие региональные телевизионные и кинокомпании.

Начало в 12:00. Вход свободный.

Татуировки на бананах

19 мая в пространстве "Кислород" тату-художники Барнаула представят экспериментальную выставку - работы в самых различных стилях, от реализма до oldschool'а. Тут можно будет взглянуть на творчество мастеров вне кожи.

Можно будет попробовать себя в роли татуировщика. Организаторы предоставят самых лучших моделей - бананы еще никогда не жаловались на боль. Для тех кто боится или еще совсем мал для настоящих татуировок на выставке будет продажа переводных тату.

Начало в 19:00. Вход свободный.

Лошадиный сезон

20 мая Барнаульский ипподром откроет летний беговой сезон. В программе дня будут разыграны именные и традиционные призы: "Открытия"; "Первомайский"; "Весенний"; "В честь Дня Победы".

Помимо заездов, традиционно на ипподроме будут показательные выступления спортсменов-конников и воспитанников пони-клуба. Инструкторы покатают детей на пони с возможностью сделать фото на память.

Начало в 13:00. Цена билета: 100-150 рублей.

"Большие глаза" Тима Бёртона

В воскресенье языковая школа "Полиглот" продемонстрирует фильм Тима Бёртона "Большие глаза" на оригинальном языке с субтитрами.

Действие фильма происходит в конце 1950-х в Америке. Художник Уолтер Кин представляет миру картины с изображением людей, у которых огромные глаза и становится новым королём современного искусства. Неожиданно на его лавры претендует супруга Маргаретт. Это она нарисовала все эти картины.

Показ пройдёт в АКИПКРО на пр. Социалистическом, 60. Вход свободный.

Фестиваль лимузинов

Лимузин - неотъемлемый атрибут президентских кортежей в любом уголке мира - станет главным героем дня. Фестиваль начнётся в 12:00. До 16:00 любой из представленных лимузинов будет в распоряжении гостей фестиваля, чтобы сделать фото на память и прокатиться в роскошном салоне авто по парку. В 16:00 колонна лимузинов стартует из Парка, чтобы устроить парад по магистральным улицам Барнаула.

Вход свободный.

Кроме того, галерея "Республика ИЗО" откроет в субботу в 16:00 сразу пять выставочных проектов. Составить свой культпоход на выходные можно, посмотрев все события на 19 и 20 мая в календаре Афиши. Самые интересные события "Ночи музеев-2018" смотрите в нашем обзоре.