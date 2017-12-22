​Куда пойти с ребенком в Барнауле на каникулах с 1 по 8 января

Детские новогодние представления будет идти на всех театральных площадках города все каникулы. Хороший повод продлить праздничное настроение и поверить в чудо.

Принцесса волшебного леса



Две страны на далеком малоизученном континенте - ЙоХупту и Антиопа - часто враждовали. Это продолжалось это до тех пор, пока к антиопской принцессе не посватался Фараон из ЙоХопту. Яркий и музыкальный спектакль дарит маленьким барнаульцам Молодежный театр Алтая. Вместе со взрослыми артистами в постановке заняты ребята из детской театральной Школы-студии МТА. Смотрите расписание здесь.

Новогоднее путешествие Емели

Театр «Сказка» представит веселый спектакль по мотивам русских народных сказок. Емеле предстоит рассмешить царевну Марью и устроить новогодний праздник для лесных зверушек. Конечно, дело не обойдется без волшебной щуки, катания на печке и задорных песен. Расписание.

Медведи и космические пузыри

Все каникулы в городе гастролирует цирк с шоу-программой "Новогодние каникулы". На арене выступают воздушные гимнасты на ремнях и великолепный жонглер Владимир Туркин. Номер "Космические мыльные пузыри" поразит своей масштабностью и красотой, а клоун рассмешит даже самого строгого зрителя. На манеже выступят и животные: аттракционы "Медвежий цирк" и "Театр королевских пуделей". Мотокаскадеры выполнят невероятные трюки. Расписание шоу.

Приключения Хрумки

Красочная сказка познакомит самых маленьких посетителей планетария с созвездиями зимнего ночного неба, а также с необыкновенными явлениями, которые можно увидеть на небе, – полярным сиянием и полетом астероида. Чтобы увидеть астероид в телескоп, Хрумка со своим другом Куней отправляется в путешествие к Гному-астроному. В пути их ждут невероятные приключения. Расписание показов.

Синяя птица

В театре музкомедии поставили пьесу Мориса Меттерлинка. Сказка рассказывает о приключениях брата Тильтиля и сестры Митиль. Они отправляются в увлекательное и опасное путешествие по волшебным странам на поиски таинственной Синей птицы, ведь только она может вылечить заболевшую внучку феи Берилюны. Но возможно ли поймать эту птицу или она так же неуловима, как счастье? Смотрите расписание спектаклей в нашем календаре.

Новые приключения Холодка

Артисты филармонии расскажут и споют сказку о малыше Холодке - внуке Деда Мороза, и его лучшем друге - радужном звере Пухле. Это сказка о добре и зле, жадности и бескорыстии, дружбе и предательстве. А еще она о мечте, которая есть даже у того, кто покрыт толстой-претолстой меховой шубой. Расписание здесь.

Смешарики и Дед Мороз

Единственное представление московского театра. Интерактивный спектакль создан на основе и по мотивам популярнейшего мультсериала "Смешарики" - одного из лидеров рынка мультипликации в России и за ее пределами. Из представления, насыщенного музыкой, песнями и всевозможными приключениями маленькие зрители узнают все о настоящей дружбе и окунутся в водоворот приключений вместе со своими любимыми героями – Крошем, Ёжиком, Нюшей, Барашем, Кар-Карычем и, конечно, Дедом Морозом. Театр - обладатель лицензии на использование персонажей мультсериала "Смешарики".

Ледяная принцесса

Театр "Куклы-великаны" в Рождество, 7 января, в ДК Барнаула покажет сказку "Ледяная принцесса". В снежном зимнем лесу гоовятся к Новому году. Снегурочка и её друзья готовят для детей новогодние подарки. Дед Мороз спешит к ним на встречу. Но Снежная Королева околдовывает Деда Мороза и Снегурочку с помощью звездной пыли. И только от зрителей зависит, будет ли на земле Вечная зима и придет ли к власти Снежная королева. В спектакле много музыки, песен, танцевальных номеров и фрагментов из любимых новогодних мультфильмов.

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