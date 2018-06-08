​Куда сходить в Барнауле на длинных выходных с 10 по 12 июня

На этих выходных в городе будут отмечать День России: будет большой хоровод и фейерверк. Но даже если праздновать вы не намерены, найдутся другие события.

День России

12 июня в Барнауле отметят День России. Главным местом празднования станут две. В 11:30 на пл. Советов начнётся II открытый кубок города Барнаула по дуатлону. В 12:00 здесь же пройдёт спартакиада работающей молодежи по выполнению нормативов ГТО. В 17:00 на пл. им. Сахарова будут выступать творческие коллективы города. В 21:30 гости праздника посмотрят концерт группы Владимира Кислова.

Кульминацией Дня России станет фейерверк. Его можно посмотреть на пл. Сахарова в 22:30.

Парки города также не останутся в стороне. В 12:00 праздник стартует в "Лесной сказке", "Солнечном ветре" и "Барнаульской крепости". В 14:00 — в "Арлекино" и на площади у ДК "Южный", в 15:00 — в Центральном.

Хоровод и стихи

День России будут отмечать не только на центральных площадях. В 11:00 праздник начнётся в Университетском дворике АлтГУ. В программе обещают театральное представление от студии Homo Artisticus, поэтическое кафе и большую музыкальную программу.

А на пешеходной улице Мало-Тобольской пройдёт масштабная акция "Хороводы России". Взяться за руки и присоединиться к хороводу могут все пришедшие на улицу. Здесь также пройдет концерт, дефиле в русских костюмах от модных студий и ярмарка мастеров-ремесленников. Начало в 12:00.

Музыкальные выходные

Бары предлагают на выходных все разнообразие барнаульской живой музыки. 10 июня в Hairy Lemon Pub будет CiRilliCa (200-300 рублей), а в Harat’s Pub бесплатный JUNGLE BAND.

11 июня в Hairy Lemon Pub выступит группа Enjoy (200-300 рублей), а в Harat’s Pub бесплатно сыграет пламенно-огнедышащий дуэт Глеба Пикалова и Александра Волокитина. Начало всех выступлений в 21:00.

Pro живопись

В Выставочном зале музея «Город» работает выставка Владимира Дайбова "Pro живопись". Её привез в город музей современного искусства "Эрарта" (Санкт-Петербург). Работы художника стоит увидеть, чтобы получить интересное и долгое живописное "послевкусие". Он стремится к знаковости, пластичности и обобщению. Письмо Дайбова пастозное и плотное, формы чётко очерченные, а цвет контрастен.

Цена: 150-200 рублей.

"Филармония". Next Level

11 июня советуем сходить в "Республику ИЗО" на проект "Новая филармония, part.1". Из музыкальных инструментов будут представлены ноутбук и два динамика. Это совместное прослушивание. Гостям предлагают взять с собой карематы или пледы, чтобы удобнее было расположиться. Напитки также можно взять с собой. Вечеринка станет музыкальным путешествием по стилям классики и современности.

16:00-16:35. Академичная музыка с современными инструментами.

16:40-17:20. Переосмысление классики современными способами и современные вещи, исполненные (с) оркестром; современные музыканты, использующие академичные приёмы.

17:30-18:00. Next Level. То, что не поддаётся описанию: electronic, progressive electronic, ambient, contemporary classical, post-classical, breakcore, idm, experimental, house, minimal techno.

Цена билета: 50 рублей.

Ночь в зоопарке



Барнаульский зоопарк предлагает 10 июня провести ночь в компании с животными и цирковыми артистами. Здесь выступит цирковая династия из Новосибирска с дрессированными пуделями, волшебником-иллюзионистом, жонглёрами и акробатами, покажут познавательные эксперименты с животными и проведут мастер-класс по шаромоделированию с Клоуном Клёпой.

Начало в 21:00. Цена билета: 200-300 рублей.