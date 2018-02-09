​Куда сходить в Барнауле на выходных 10 и 11 февраля

Лыжный праздник, история о Ползунове, карибская выставка и много других интереснейших событий, которые нельзя пропустить. Планируйте свои выходные вместе с Афишей.

Питерские пивные тролли



Легенды фолк-рок-метал андеграунда из Питера, изобретатели стиля "пивной фолк" - группа "Тролль гнёт ель" - опразднует 18-летие в Rock Pub 11 февраля. Фолк-рок мир был бы другим, если бы не Тролли, стоявшие у самых истоков танцевального фолк-метала. Тот, кто услышал эти лихие ритмы и мелодии, уж никогда больше не вернется к унынию. Достаточно лишь послушать музыку Троллей, и ноги сами пустятся в пляс.

Начало в 19:00. Цена билета: 700-900 рублей.

Полезные советы для туристов

10 февраля c 15:00 до 17:00 в ТРЦ "Галактика" будут давать бесплатные мастер-классы по созданию валентинок. А с 17:00 до 18:00 мастер-класс проведет языковая студия AaPPLE. Взрослые узнают, какие основные предложения должен знать каждый турист и лайфхаки при самостоятельном планировании путешествий в другие страны. Дети выучат различные слова на иностранных языках и поиграют. Все участники получат призы.

Все в лес!

11 февраля на базе "Стройгаз" пройдет традиционный праздник "Лыжня России". В соревнованиях примут участие более тысячи человек, профессионалов и любителей. Мужчины и женщины бегут -5 км , юноши и девушки – 3 км , мальчики и девочки – 2 км . Каждому участнику гонки на память останется стартовый номер и лыжная шапочка с символикой гонки. Регистрация участников 9:00-11:00. Открытие 11:45, Старт гонки 12:00, церемония награждения 15:00.

Великий Иван Иванович

В воскресенье в театре музкомедии покажут, пожалуй самый востребованный спектакль сезона - "Ползунов". Спектакль перенесет в жестокий XVIII век, который в то же время стал веком просвещения и технического прогресса. В основе сюжета - история жизни великого русского изобретателя Ивана Ползунова. Зрители станум свидетелями великих страстей и интриг, истины человеческих отношений, в которых возможно все: любовь и ненависть, зависть, преклонение, самопожертвование и подлинное благородство.

Начало в 17:00. Цена билета: 600-800 рублей.

Алтайско-карибские мотивы

Галерея "Республика ИЗО" открыла выставку "Алтай-Карибы", вдохновлённую путешествием художницы Ларисы Пастушковой в Панаму и знакомством с творчеством местных художников и традиционными промыслами индейских племён.

В проекте принимают участие алтайские художники и их коллеги из Чили, Панамы и Колумбии. Красота алтайской природы и латиноамериканский колорит, реализм и абстракция, лаконичность и взрыв красок в одном флаконе. На это стоит посмотреть.

Галерея работает с 13:00 до 19:00. Цена билета: 25-50 рублей.

Отцы инди-рока



В Rock Pub в субботу будут играть трибьют Franz Ferdinand. Сегодня, 9 февраля у этих шотландских рокеров и настоящих героев танцевального инди вышел новый альбом. В честь этого события в пабе вспомнят всеми любимые треки вместе с новосибирской группой SoCute.

Начало в 21:00. Цена билета: 200 рублей.

Квартирник у камина

В галерее "Нагорной" 10 февраля устроят уютный квартирник. "У нас есть много хорошей музыки, чай, пледы, камин и много тепла, - говорят организаторы. - Обещаем музыкальность, ламповость, атмосферность, много улыбок и уюта. Приходи греться". В гостях галереи в этот день: Максим Кретов, Анастасия Кеняйкина, Георгий Черепанов, Дарья Голованова, Михаил Старов и другие.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Уже сегодня. Хоть на балалайке

Для тех, кто начнет развлекаться уже сегодня, в Harat`s Pub выступит знаменитая барнаульская группа "ZZ POP". "Вас ждет вечер в компании профессиональных музыкантов, которые будут делать такие на гитаре "вжжжж", на басу "туц-туц", на барабанах "бдыыыщ" и петь "лалааай-лалааай", - говорят в группе. Этот cover band готов порадовать в любой момент самыми драйвовыми хитами от Михаила Муромова до "Rammstein". Хоть одновременно. Хоть на балалайке.

Начало в 21:00. Вход свободный.