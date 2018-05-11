​Куда сходить в Барнауле на выходных 12 и 13 мая

Барнаульцев ждут насыщенные выходные. Спектакли, фестивали, байкерский заезд и флешмоб жонглеров. Большинство событий бесплатны. Рассказываем о том, что нельзя пропускать 12 и 13 мая.

Фестиваль водных фонариков



В субботу на городском пляже проведут Фестиваль водных фонариков. "В миг, когда скрипка зазвучит в безмолвном саду, аккуратно расправь лепестки водного фонарика, зажги свечу и, опуская фонарик на воду, загадай свое сокровенное желание", - пишут организаторы. Романтика окутает пляж: трогательная музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади.

Начало в 21:00. Вход свободный.

Жизнь прекрасна

В киноклубе "Шишковки" 12 мая будут смотреть и обсуждать фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна". Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является большой игрой за приз - настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке.

Начало в 14:00. Вход свободный.

Comedy баттл по-барнаульски

12 мая в "Галактике" утроят comedy баттл. Выступить здесь сможет любой барнаулец и в любом жанре: стендап, миниатюры, музыкальный юмор, монолог, пантомима, частушки. Можно просто рассказать анекдот. Самому смешному комику обещают приз 20 тыс. рублей. Хэдлайнер вечеринки: Рамис Ахметов, победитель шоу "Раcсмеши комика", финалист проекта Comedy БАТТЛ, участник проектов "Не спать" и "Открытый Микрофон" на ТНТ.

Начало в 17:00. Вход свободный.

Птицами. Kai Engel

Настоящее имя композитора Кая Энгеля Антон Федченков. Он родился в 1992 году в Москве. В его музыке мелодичные живые инструменты гармонично сочетаются с сочными электронными звуками. При этом музыкального образования у композитора нет, как нет и выдающихся навыков игры на инструментах. Музыку Кая используют аудиопоэты, такие как, например, Дима Птицами и Red One. Музыкально-поэтический вечер пройдет в Доме актера на Алтае в субботу.

Начало в 19:00. Цена билета: 400 рублей.

Я всегда улыбаюсь

Этот спектакль создан в театральной мастерской АлтГУ "Homo Artisticus" по мотивам одноименной пьесы советского сценариста Якова Сегеля и посвящен Победе. "Я всегда улыбаюсь" - говорит Миша Капустин и даже на войне находит время шутить, влюбляться и радоваться жизни. А самая большая его мечта - поскорее увидеть маму. Сколько таких, не успевших повзрослеть, парней и девушек отправилось на войну в 1941-ом, не сосчитать. И каждого из них ждала мама, и в каждого верила, о каждом надеялась.

Спектакль покажут 12 мая в зале корпуса АлтГУ на пр. Социалистическом. Начало в 18:00. Вход свободный.

Открытие мотосезона 2018

Посетителей Парка спорта в субботу ждет выставка 300 видов различной мототехники с возможностью сфотографировться на её фоне и получить подробный рассказ о каждом экземпляре, а также прокатиться в качестве пассажира по территории парка. Здесь выступят вокально-инструментальные коллективы города, проведут конкурсы и спортивные состязания.

Начало в 16:00. Вход свободный.

Жонглёрский флешмоб

12 мая у Нулевого километра жонглёры проведут мастер-класс. Такой флешмоб пройдёт в Барнауле впервые. Все участники выстроятся в круг, сначала будут подбрасывать один мячик, а потом попробуют передавать их друг другу, затем разберут как работать с двумя мячами. Уличные мастер-классы пройдут в 20 городах России и зарубежья. Здесь ждут всех, независимо от уровня подготовки.

Начало в 16:00.

Фестиваль красок

12 и 13 мая в парке "Эдельвейс" пройдет Фестиваль красок. Это 10 часов танцевальной музыки от популярных диджеев и кавер-групп города, розыгрыши подарков, зона творчества и развлечений и, конечно, возможность обновить Instagram необычными снимками. Барнаульцев зовут почувствовать себя настоящим ребёнком и раскрасить каждого вокруг себя в самые разные цвета.

Начало в 14:00. Вход свободный.

Идите, идите и гладьте…

На "Спичке" 13 мая театр-студия "Сердца мира" представит вниманию зрителя музыкально-пластическую композицию "Идите, идите и гладьте…". В основу спектакля легла трагедия Владимира Маяковского "Владимир Маяковский".

Начало в 17:00. Цена билета: 200-250 рублей.

Фестиваль волшебных шаров

В воскресенье в парке "Эдельвес" пройдёт завораживающий весенний фестиваль: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки. В это же время на сцене парка выступят виртуозы огня и света, они покажут трюки и пиротехнические чудеса.

Начало в 21:00. Вход свободный.

Составить свой маршрут развлечений на выходные вы можете, посмотрев все события на 12 и 13 мая в календаре Афиши.