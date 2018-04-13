​Куда сходить в Барнауле на выходных 14 и 15 апреля

Литературный вечер, романтичные гастроли, кукольный спектакль для взрослых и другие интересные события, чтобы вы не скучали на выходных, - в нашем традиционном обзоре.

Разврат и нежность



14 апреля в 20:00 в арт-пространстве "Спичка" пройдёт 16-е по счёту "Чтиво" - литературный вечер барнаульских поэтов. Это возможность услышать стихи непосредственно из уст авторов, а если у вас возникает желание спеть или почитать что-то свой, все поддержат. Гостей ждут "традиционные разврат и нежность, упакованные в рифму. Любовь и смерть, скрывающиеся между строк. Стихи, которые ласкают слух и ранят изнутри". В программе: поэзия, веселости, импровизация.

Цена билета: 100 рублей.

Сны Каштанки



В этот же день, но чуть ранее, в 17:00 на "Спичку" приедет театр кукол "Пилигримы" из Новосибирска. Актёры представят кукольный спектакль для детей и взрослых "Сны Каштанки" по Чехову. В основе - трогательная и философская, смешная и щемящая история. Каштанка однажды потеряла хозяев и попала в руки клоуна. В новом "доме" она превратилась в Тётку, но нестерпимо тосковала по прежней жизни. Это спектакль о дружбе, о любви, одиночестве, об удивительной преданности для детей и взрослых.

Цена билета: 350 рублей.

Один актёр, один коллектор

В "Шишковке" 14 апреля в 14:00 покажут фильм Алексея Красовского "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли. Он играет коллектора Артура, чей конёк - психологическая атака. Он умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку, выводить из равновесия и допекать своих клиентов. Но однажды в сети появляется скандальное видео с его участием. Под угрозой не только его репутация, но и жизнь. У него есть всего одна ночь, чтобы найти того, кто загнал его в угол. После просмотра фильм можно обсудить.

Вход свободный.

Геологические катастрофы

В 14:00 в музее "Мир камня" субботнюю лекцию будет читать геолог Александр Лобанов. Он расскажет о геологических катастрофах на нашей планете, которые сформировали не только современный рельеф, но и современные формы жизни. В прошлом именно катастрофы стали причиной массового вымирания организмов. Падения метеоритов, вулканы, оледенения, землетрясения – все это приводит к необратимым изменениям. Лобанов расскажет, как геокатастрофы влияли на жизнь раньше, как влияют сейчас и к чему в будущем могут привести.

Цена билета: 50-100 рублей.

Четыре в одной

В субботу в галерее "Республика ИЗО" откроют сразу четыре выставки.

Сообщество родителей детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы подготовило проект "Здравствуйте!", где предложили своим детям с аутизмом нарисовать автопортреты. В итоге получилось 18 ярких и очень разных работ.

Барнаульский фотохудожник Александр Волобуев представит проект "Сибирский ковчег". На фото запечатлена мирская жизнь и быт жителей деревни Потеряевки, которую создал православный проповедник Игнатий Лапкин. Здесь собраны лучшие снимки за 28 лет.

Студенты колледжа АлтГУ на одном из курсов под руководством преподавателя Михаила Чурилова скопировали выдающееся и непревзойдённое произведение немецкой графики - "Апокалипсис" Альбрехта Дюрера и представят его широкой публике.

Четвертая выставка посвящена 30-летию изостудии "Акварель". Зрители смогут увидеть проекты последних 10 лет коллектива, работы выпускников и нынешних студийцев.

В галерею можно зайти с 13:00 до 19:00. Цена билета: 25-50 рублей.

Самая романтичная пара

15 апреля в театре драмы в 19:00 начнется концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Гости смогут насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет успешной карьеры артистов. "Все в твоих руках", "Кто тебе сказал?", "Королева", и многие другие шлягеры прозвучат со сцены в этот вечер. Утонченность и стиль. Гармония в отношениях, которая слышна в каждой ноте.

Цена билета: 1600-5000 рублей.

Все это JAZZ

В филармонии воскресным вечером в 17:00 выступит Анастасия Лютова и квартет Алексея Подымкина. Анастасия - молодая джазовая исполнительница, за короткий срок получившая признание музыкантов и завоевавшая расположение публики. В марте 2016 года она организовала квинтет, в состав которого вошли известные российские джазовые музыканты. Коллектив отдает предпочтение джазовому мейнстриму. Cегодня репертуар ансамбля составляют хиты американской музыки 1930-50-х годов и менее известные широкой публике джазовые стандарты.

Цена билета: 250-650 рублей.

Спланировать свой культпоход на выходные можно посмотрев все события на 14 и 15 апреля в нашем календаре.