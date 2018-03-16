​Куда сходить в Барнауле на выходных 17 и 18 марта

Помимо выборов президента 18 марта в городе будет много интересных событий, которые не стоит пропускать.

Беспокойный день



18 марта в Доме актёра покажут театрально-музыкальный перфоманс. Артисты Молодёжного театра Алтая и театра драмы Александр Савин, Вячеслав Сысоев, Алина Раченкова и Семен Сковородин объединились в команду "ДуэтриоИхЧетвероЪ". Отрывки из "Мастера и Маргариты" они соединили с авторской музыкой коллектива. Так получилось произведение "Беспокойный день" (так называется одна из глав романа), которое и представят зрителям.

Начало в 19:00. Цена билета: 300 рублей.

Самый клетчатый праздник

В баре "Эльбрус" 17 марта будут отмечать объединенный ирландско-шотландский День Святого Патрика. «Клевер и клетка! Вместе в сражениях и на праздниках!» - таков девиз праздника. Во второй половине XVIII века ирландцы и шотландцы объединились под знаменами Стюартов, желавших вернуть себе английский трон. Вместе против немецкой династии Ганновер на троне Великобритании и Ирландии. Вместе за Свободу. Вместе в борьбе с англичанами. Обещают соревнования и конкурсы и, конечно, танцы до упаду.

Начало в 18:00. Цена билета: 170 рублей.

Премьера в МТА

17 марта в Молодёжно театре покажут весеннюю премьеру - спектакль "Карьера и фортуна". Это сценическая версия романа Ивана Гончарова "Обыкновенная история". Авторы "Карьеры" обозначили жанр представления как "интенсив по поиску себя в этом мире". Молодой аудитории будут интересны извечные вопросы взросления: столкновение романтических юношеских идеалов с жесткой, порой жестокой реальностью. Подробнее о спектакле читайте здесь.

Начало в 17:00. Цена билета: 300 рублей.

Эпизоды из жизни города

В субботу в Доме актёра на Алтае режиссёр Дарья Уханкова представит читку-эскиз пьесы Пауля Бродовски "Дождь в Нойкёльне". Нойкёльн - район Берлина с самой дурной репутацией. В пьесе семь разных героев и семь разных судеб. Случайно знакомятся Элла и Мартен, Ибрагим ищет денег, чтобы позвонить домой, простоватого таксиста Карла-Хайнца ослепляет красота турецкой манекенщицы Ханифы, а зловещий точильщик выходит на охоту за говорящей лисой. Их пути пересекаются - в поисках счастья, близости или ответа на вопрос, как жить дальше.

Начало в 18:00. Цена билета: 250 рублей.

Stand Up в Барнауле

В ДК моторостроителей 17 марта приедет шоу канала ТНТ Stand Up. На сцене в этот вечер: Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Елена Новикова. Искромётный юмор, сотни улыбок, смех до слёз и до колик в животах – вот что ждёт зрителей большого Stand Up концерта.

Начало в 19:00. Цена билета: 1000-3000 рублей.

Угол зрения

В субботу сходите в музей "Город", где работает выставка художника-аэрографа Ивана Ильющенко "Угол зрения". Она интересна тем, что все картины - деревянные. Иван говорит, что дерево привлекает его необычной фактурой и собственным древесным рисунком. Художник обращается к человеческому телу, настойчиво ищет в каждом изображаемом человеке скрытый в нём характер, показывая его с помощью малозаметных, но важных деталей и полутонов.

С 10:00 до 18:00. Цена билета: 15-35 рублей.

Большой концерт

На площади имени Сахарова в день выборов дадут концерт в честь присоединения Крыма к России. Обещают любимые песни разных эпох: народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, а также стихи русских поэтов. На сцене в этот вечер соберутся звёздные гости: Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ", Юлия Волкова, Арсений Бородин, Рич, Алиса Гребенщикова, Любовь Толкалина, хор Свято-Данилова монастыря, ансамбль "Казачий Круг", Сергей Старостин.

Начало в 19:00.