​Куда сходить в Барнауле на выходных 21 и 22 апреля

Пожалуй, это первые, по-настоящему тёплые весенние выходные. Поэтому помимо концертов и выставок в нашем традиционном обзоре есть много активностей на свежем воздухе. Рассказываем о событиях, достойных внимания 21 и 22 апреля.

Юбилейный сплав по Барнаулке



21 апреля, в субботу, в Барнауле будут праздновать 25-летие героического первопрохождения реки Пивоварки. Творческое объединение "Дубовая роща" в этой связи проведёт торжественный художественно-экологический сплав по Барнаулке. Старт намечен на 12:00 от пешеходного моста через Барнаулку в районе ул. Загородная, 137. Финиш - ориентировочно в 13:20 в парке Центрального района. После встречи последует торжественный концерт виновников праздника - объединения "Дубовая роща". Также в концерте примут участие другие, не менее известные барнаульские - "Эва$и", "Bad Smuzzy", "У.Z.И".

Position № 2

В ДК Барнаула в субботу выступит Кай Метов. Он стал настоящим символом лихих 90-х. Его первые песни мгновенно стали популярными ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). Дебютный альбом "Position № 2" с одноимённым хитом стал визиткой Кая. В 2003 году Кай Метов заявил о себе не только как автор-исполнитель своих песен, но и как композитор, написав абсолютно хитовую песню "Роза чайная" для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова. В 2014 году артист выпустил первый инструментальный альбом "Для тебя и о тебе", закрепивший за композитором статус одного из самых сильных мелодистов страны.

Начало в 19:00. Цена билета: 700-2400 рублей.

Были и небылицы об алтайском серебре

Известный барнаульский историк-краевед Вадим Бородаев прочитает в музее "Мир камня" интереснейшую лекцию об открытии алтайского серебра. Тайная выплавка серебра - самая загадочная страница демидовского периода истории. В народной памяти сложился устойчивый образ Акинфия Демидова как хитрого, дерзкого и исключительно скрытного предпринимателя. Однако, до нас дошло немало точных архивных свидетельств о поисках и находках алтайского серебра.

Начало в 14:00. Цена билета: 50-100 рублей.

Купание внедорожников в грязи

На Правобережном тракте, 25, рядом с "Леруа Мерлен" 21 апреля пройдут традиционные соревнования квадроциклов и внедорожников "Апрельский кураж". Это один из самых любимых праздников автомобильного спорта. Любителей джип-спринта ждут кольцевые гонки, массовый старт участников в каждом классе. Грязевые ванны для квадроциклов и внедорожников всегда вызывают яркие эмоции.

Начало в 08:00.

Люди и псы

22 апреля любители животных соберутся на традиционные спортивные любительские соревнования с собаками "След" на барнаульском ипподроме. В этом году будет две дисциплины: байкджоринг и каникросс. Байкджоринг - новый для Барнаула вид кинологических соревнований - езда на велосипеде в сопровождении собаки. Каникросс - уже известная многим дисциплина - бег с собакой.

Начало в 12:00.

Инопланетный концерт-спектакль

В Доме актёра 22 апреля презентуют сингл Алёны Дели, Екатерины Пузиковой и DJ MAKSUN. Из приглашения: "На нашу планету прибыли необычные существа. По нашим наблюдениям они не опасны, занимаются исследованием общественных и земных процессов. Мы организовали встречу с ними в закрытом бункере. Будьте самими собой, покажите им свой способ самовыражения".

Начало в 19:00. Цена билета 450 рублей.

Пинженин и Простывший пассажир

В баре "Эльбрус" в воскресенье устроят электро-декламация от проекта "Простывший пассажир трамвая №7". Она создана литератором Ваней Пинжениным совместно с музыкантом Димой Etoeto. Эти ребята уже исколесили множество городов России, Германии,Украины и Белоруссии, приняли участие в знаковых фестивалях Вконтакте, Gamma, Gogol fest, не боятся и экспериментов. В первом всероссийском туре проект представляет свой второй альбом "Впредь", а также исполнит произведения с грядущего.

Начало в 19:00. Цена билета: 250-400 рублей.

Фестиваль садоводства

Целый воскресный день в Парке спорта Алексея Смертина будет проходить первый в Барнауле Фестиваль садоводства. Здесь соберутся почти два десятка производителей и продавцов семян и саженцев, удобрений, садово-огородной и ландшафтной техники и инвентаря, дачной мебели и банного оборудования. Гости могут получить консультацию экспертов в области агротехники, агрохимии, ландшафтного дизайна и строительства. В программе фестиваля шесть бесплатных мастер-классов, розыгрыш призов и живая музыка.

Начало в 11:00.

Составить свой маршрут на выходные дни вы можете посмотрев все события на 21 и 22 апреля в календаре Афиши.