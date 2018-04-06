Куда сходить в Барнауле в выходные 7 и 8 апреля

Театральные постановки, путешествие в космические глубины, азиатское музыкальное "вторжение" и, конечно, праздники. Все самые события выходных - в нашем обзоре.

7 апреля в Доме актёра пластическая мастерская "Амон-Ра" покажет спектакль "Солнце погасло". По словам авторов, это фантастическая трагедия, спектакль-призыв. Главная его задача - напомнить, что человек - это разумное и гуманное создание; призвать к тому, чтобы сильный защищал слабого, к состраданию, к взаимопомощи, к доброте и миру между людьми. Иначе человечество ждёт неминуемое самоуничтожение, гибель цивилизации и планеты над которой, даже Солнце, перестанет светить.

Начало в 19:00. Цена билета: 150-300 рублей.

В рамках и за рамками театра

В этот же день и на той же площадке пройдет фотовыставка Рузанны Зурабян "Альтернативный театр". в рамках (за рамками) и грандиозная вечеринка с перформансом, театральным андеграундом, диджеями (wildwood и ma yammi yan) и сэндвичами.

Начало в 21:00. Цена билета: 250 рублей.

В лабиринте "Иллюзий"

Один из самых популярных спектаклей представить МТА 7 апреля. "Иллюзии" - это история о двух супружеских парах, которые просто и откровенно рассказывают о своей жизни. Они много лет дружили семьями, и из отношения так переплелись, что впору составлять схему со стрелочками - кто кого любил и кто кого хотел - чтобы не запутаться. Это небольшие рассказы-монологи, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. В итоге зрители проникаются чувством, что все - и они, и актеры - часть одной большой иллюзии.

Начало в 17:00. Цена билета: 300 рублей.

Призрак Вселенной

Планетарий 7 апреля покажет мультимедийную полнокупольную программу, в которой зрители отправятся на поиски секретов темной материи: от протонов, летящих через самый большой ускоритель частиц, до Большого Взрыва и зарождающегося космоса. Гости станут свидетелями удивительных звездных "танцев" в галактике Андромеды, отправятся глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле и увидят зрелищное столкновение элементарных частиц.

Начало в 15:00. Цена билета: 80-100 рублей.

Растём вместе

В субботу на эко-ярмарке ВДНХ пройдет большой фестиваль для детей и родителей «Растём вместе». Здесь можно получить ответы на 1001 вопрос о здоровье, развитии, воспитании и образовании детей. В программе фестиваля: семейный флешмоб, beauty-зона для мам и дочек, богатырская площадка для пап и сыновей, бесплатные консультации, игры и ещё куча полезных и веселых развлечений.

Фестиваль пройдёт с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

Asian Invasion

"Горы, пустыни, караваны наркоторговцев, тотальная нищета, мусор и желание убивать за копейки. Азия идёт показать, что такое ад и жестокость", - говорится в приглашении на этот концерт. На сцене "Байк-бара" 8 апреля выступят бишкекские металл-группы SHAHID и Kashgar. При поддержке MARBLE CARRION (Новосибирск), а также барнаульских групп "TMB" и "Трамвай Не Прощает Ошибок".

Начало в 19:00. Цена билета: 150 рублей.

С "группой крови на рукаве"

В воскресенье в Rock Pub устроят ностальгический концерт - трибьют группы "Кино". На сцене в этот вечер New Zero, Анастасия Кеняйкина и Максим Кретов (Ястреб). Музыканты исполнят около 20 кавер-версий песен группы, а также другие каверы и песни собственного сочинения.

Начало в 20:00. Цена билет: 200 рублей.

Хороводный марафон

Центр славянской культуры приглашает отметить праздник Светлой Пасхи и принять участие в народном гулянье на улице Мало-Тобольской. Гостей ждет трехчасовой праздничный марафон "Хороводный баттл" от хороводников Алтая. Организаторы приготовили игры, а также русскую пасхальную кухня: куличи и крашенные яйца. Буду шашлыки и сладкая вата. Здесь также организуют ярмарку от ремесленников Алтая.

Начало в 12:00.

Составить свой маршрут на выходные можно, посмотрев все события на 7 и 8 апреля в нашем календаре.