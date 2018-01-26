Легенда блюза Corey Harris даст концерт в Барнауле

Музыкант, входящий в верхнюю пятёрку живых легенд блюза и профессор музыки Bates College Кори Харрис выступит в Барнауле. Все музыкальные критики ставят в один ряд с Keb Mo и Youngblood Hart, как самого выдающегося представителя акустического дельта-блюза.

Будущий блюзмен родился в самом центре США, штате Колорадо, и вырос в окружении музыкантов. Он стал поклонником Би Би Кинга и Лайтнинг Хопкинса. Подросток не ограничивался только игрой на гитаре, он посещал церковный хор, играл на трубе, скрипке, ударных, постоянно экспериментировал.



Позже в Камеруне он изучал местную культуру и, конечно, ее музыкальную составляющую, открыв для себя истинное блюзовое западноафриканское звучание, этническую и сельскую музыку.

Всего с десяток лет назад выступления Кори Харриса можно было услышать просто на улицах Нового Орлеана. Именно там, по словам исполнителя, он впитывал подлинный дух блюза.

Там в 1994 году его замечает Лари Хоффман и предлагает сделать запись на лейбле «Alligator». Президент звукозаписывающей компании был потрясен талантом Харриса, его слайдовой техникой и безупречным вкусом игры как на акустическом Гибсоне, так и на специфической «National Rezophonic» с металлическим отзвуком.

Первый альбом был замечен не только простыми слушателями, но и звездами джазовой сцены. На музыканта посыпались предложения сотрудничества от Бадди Гая, Би Би Кинга, Дейва Метьюса. В многочисленных турах Харрис посещает Японию, Европу и даже Россию.

«Greens From The Garden» — следующий проект музыканта, ставший несколько шокирующим для его поклонников. Наряду с акустическим блюзом, на нем можно услышать грубое электрическое звучание, регги, рок, карибские этнические мелодии и другие стили, смешавшиеся в «культурный салат», пишет jazzmap.ru.

В 2003 Харрис был один из немногих, кто принимал участие в документальном сериале Мартина Скорсезе «Блюз». В одной из серий он полностью весь фильм представлял и рассказывал об истории этой музыки. Фильм получил высшую награду — «Грэмми».

В апреле 2016 состоялись первые гастроли Corey Harris в России, включая Барнаул.

Место: филармония

Время: 8 февраля, 19:00

Цена билета: 250-650 рублей.