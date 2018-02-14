​Лучшие бодибилдеры Сибири померяются силой и красотой в Барнауле

В марте в Барнауле пройдет яркое и по-настоящему "сильное" событие - открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Это грандиозное соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую.

Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. В этом году представители команды Алтайского края продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов. Среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов Мира, России и Европы.



Соревноваться будет в 10 категориях. Жюри выберет 30 победителей, лучшие из лучших получат денежные призы. Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE. Среди зрителей, зарегистрировавшихся на сайте проведут розыгрыш абонементов HARDCORE и продукции от спонсоров.

Место: ДК моторостроителей

Время: 10 марта, 17:00

Цена: 150-500 рублей.