Любовь и боль Каренина. В МТА ставят спектакль о самом знаменитом литературном адюльтере

В Молодежном театре Алтая репетируют драму "Алексей Каренин" по одно­именной пьесе Василия Сигарева. Это будет одна из самых нехрестоматийных постановок МТА. Создатели собираются рассказать историю знаменитого адюльтера весьма необычно.

Новый угол зрения



Терзания Анны Карениной и их итог известны всем. Ее супруг Алексей при этом всегда оставался почти бесчувственной тенью на фоне женских переживаний. Сигарев вывернул толстовскую историю наизнанку.

Драматург подробно рассматривает сложную жизнь немолодого мужчины, когда тот понимает, как одинок и далек от всех. В пьесе мы наблюдаем Каренина в каждый миг его мучительного отчаяния от осознания собственной ненужности, старости и неспособности к какому-либо противодействию обстоятельствам.

Спектакль в МТА ставит главный режиссер театра Денис Малютин, и он пошел еще дальше, чем Сигарев, в переосмыслении этой драмы. Денис собирается "изъять" историю из дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века и сделать ее вневременной и внепространственной, понятной всем и каждому.

Разговаривать телом

Режиссером по пластике стала московский хореограф Татьяна Безменова. Барнаульские зрители знают ее по постановкам в театре музкомедии: великолепные спектакли "Человек из Ламанчи", "Амадей", "Маугли". Хит театра — "Ползунов" — это во многом ее заслуга.



Работа режиссера по пластике — не только хореография, но и жесты, мимика, ракурсы и позы актеров, — такой «разговор телом», где один поворот головы может полностью изменить смысл сцены.

"У меня к русской литературе особенное отношение. Она мне кажется излишне психологичной. Зритель чувствует себя как на приеме у психиатра, где ему лезут в душу, — говорит Татьяна. — Мне ближе произведения зарубежных авторов и европейский театр, в котором зрителю не вбивают какие-либо идеи, но дают выбирать себе позицию". По замыслу Безменовой "Алексей Каренин" должен получиться именно таким.

Вина и прощение

Хореографу вторит и Денис Малютин. "Это не монолог одного человека, — говорит он. — Каждый зритель выберет героя, который ему по душе, будет ли это Каренин, Вронский, Сережа или Анна. А может быть, кому-то ближе будет позиция общества, в котором происходит эта история. Здесь нет деления на положительных и отрицательных героев, у каждого из них есть своя правда, своя вина и свое прощение".

Режиссер признается, что постановка не предназначена для какого-то конкретного возраста. Центральной в спектакле будет тема ошибок, которые мы все совершаем независимо от количества прожитых лет, и ответственности за свои поступки.

Открытые пространства

С точки зрения сценографии спектакль прост. Декорации и интерьеры большей частью условны, костюмы не жестко привязаны к эпохе.

"Иногда посмотришь на декорации и думаешь: тут и играть ничего, все и так понятно, — говорит Татьяна Безменова. — Нам повезло. У нас на сцене будет большое, максимально очищенное пространство, в котором каждый актер виден в деталях".

Такой подход означает еще и то, что постановщикам больше важен смысл, чем форма. Хотя и над формой они потрудились. Например, ввели в спектакль сновидения. И поскольку это промежуточное состояние между воображаемым и реальным, авторы "Алексея Каренина" на сцене МТА оставили за собой право дофантазировать то, чего не было ни в толстовском романе, ни в пьесе Сигарева.

Премьера спектакля пройдет 23-24 мая в 18:30. Цена билета: 200-350 рублей.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Марина Стригунова, МТА.