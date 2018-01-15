Макс Иванов споет в Барнауле песни группы "Торба-на-Круче" и презентует новый проект

21 февраля в Барнауле пройдет акустическая презентация проекта "ИвАново детство". Макс Иванов исполнит и лучшие песни из репертуара группы "Торба-на-Круче".

У проекта "ИвАново детство" вышел альбом "Жизнь на плёнке". Песни для него выбирали, в том числе, и поклонники - поэтому он получился пестрым как калейдоскоп, где разного цвета, размера и фактур камешки и стекляшки одним движением собираются в цельный рисунок, который потом долго и с интересом разглядываешь.



Партии духовых инструментов (саксофона, трубы и тромбона), электронные аранжировки, дуэт с Вячеславом Бутусовым ("Огни в океане") - спрятаны под яркой оранжевой обложкой, стилизованной под коробку с пленкой из 1980-ых.

Презентации альбома "Жизнь на плёнке" отведено первое отделение концерта. Во второй части, конечно же, будут исполнены и песни группы "Торба-на-Круче" и те, у которых еще нет студийной записи, не попавшие пока ни в один из изданных релизов.

Сет-листы акустических концертов всегда особенные - они редко повторяются один в один, но зато почти всегда зависят от зала: поклонников и их настроения, желания развернуть этот вечер в направлении более личных и проникновенных песен, что приводят тебя к самому себе или наоборот - звонких, пронзительных, которые хочется прокричать всему миру, изо всех сил, так, чтобы точно услышал, чтобы понял, что ты есть, что ты здесь и сейчас. Живой.

Место: клуб "Питер"

Время: 21 февраля, 19:00

Цена билета: 500-800 рублей.