​Минкульт инициировал киноскандал из-за переноса премьер зарубежных фильмов

Министерство культуры России на две недели перенесло российскую премьеру семейного фильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на начало февраля. В планах был также перенос «Бегущего в лабиринте: Лекарство от смерти». Прокатчики и кинотеатры не понимают причин такого решения и крайне возмущены, в особенности тем, что решение это было принято буквально за несколько часов до премьеры.

Глава минкульта Владимир Мединский названия фильмов не уточнял, но сказал, что его ведомство действует «в интересах российского кино» и что «Паддингтона» перенести «из-за иного фильма», премьера которого назначена на эту дату. Его тут же обвинили волюнтаризме, цензуре и в том, что он «расчищает» прокат для отечественных картин. В частности, причиной переноса может быть спортивная драма «Движение вверх», которая продолжает собирать внушительную кассу. А также отечественное фэнтези «Скиф», премьера которого состоялась вчера, 18 января.



В ассоциации владельцев кинотеатров напомнили, что подобные «сдвиги» дат происходят не впервые. Российские фильмы про космос «Салют-7» и «Временем первых» разводили по датам премьер. Голливудский боевик «Мстители: Эра Альтрона» был задержан ради римейка советской военной драмы «А зори здесь тихие», а из-за «Времени первых» к тому же намеревались перенести премьеру боевика «Форсаж 8». По данным ассоциации, изз-за решения Минкульта кинотеатры понесут серьезные финансовые потери. Ведь «Приключения Паддингтона» и «Бегущий в лабиринте» - очевидные кассовые фавориты.

Продюсер «Скифа» Сергей Сельянов рассказал «Медузе», что никого не просил переносить выход других фильмов ради своего. Более того, по словам Сельянова, вторая часть «Паддингтона» с возрастной маркировкой 6+ не является конкурентом его фильма с ограничением 18+. «Это сделано в очень грубой форме, а вот зачем и почему - можно только гадать. Эти действия никак не мотивированны, ни с точки зрения „Скифа“, ни с точки зрения „Движения вверх“», - сказал Сельянов.

Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев также затруднился оценить, как повлияет перенос «Паддингтона» на сборы его фильма. «„Движение вверх“ работал в серьезной конкуренции и с российскими релизами, и со „Звездными войнами“ и с „Джуманджи“, бюджеты которых в разы превышают наш», - рассказывает Мегердичев. Еще 14 января фильм «Движение вверх» стал абсолютным лидером российского проката, собрав 1,74 миллиарда рублей. Ожидается, что в ближайшие выходные он соберет уже больше двух миллиардов.

В итоге «Приключения Паддингтона» в российский прокат выйдут все же 1 февраля. Также стало известно, что «Бегущего в лабиринте» переносить не будут, и он вернется на изначальную дату 25 января.