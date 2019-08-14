Миронов и Хаматова в роли чудиков: какие спектакли привезут на фестиваль Шукшина в Барнаул

С 18 по 26 сентября в Барнауле пройдет фестиваль "Здравствуйте, люди!", посвященный 90-летию Василия Шукшина. Со знаменитой постановкой "Рассказы Шукшина" Театра Наций приедут знаменитые российские актеры театра и кино Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Какие еще театры побывают в Барнауле и какие спектакли покажут — в обзоре altapress.ru.

Всего в Барнауле представят свои постановки 7 театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка. В общей сложности они поставили 34 рассказа Шукшина, сообщается на сайте фестиваля.

«Энергичные люди», Тверской академический театр драмы.

14 и 15 сентября в 17:30.

Фестиваль откроют спектаклем Тверского академического театра драмы «Энергичные люди». Это первое произведение Шукшина, которое в 1974 году показали на театральной сцене, в Большом драматическом театре в Ленинграде. Спектакль по прозе поставил знаменитый режиссер Георгий Товстоногов. «Энергичных людей» дважды ставили и в алтайском театре драмы.

Тверской театр решил показать свою версию истории четы Кузькиных и их друзей. Премьера состоялась 8 марта 2019 года. Режиссер — Александр Сафронов.

«…и цирк!», Московский театр-студия «У Никитских ворот».

18 сентября в 18.30

Спектакль по рассказу Шукшина «Чередниченко и цирк». Режиссер спектакля Марк Розовский считает его «этаким „бриллиантиком“ в труднейшем коротком жанре русской литературы». «…и цирк!» — это сбор анекдотических ситуаций из жизни простых людей. Истории связаны цирковыми и музыкальными номерами.

В постановке пытаются ответить на волнующие вопросы: можно ли верить в мечту, надо ли искать любовь, полезнее «рыться в земле или летать под звездами»?

«И разыгрались же кони в поле…», Алтайский краевой театр драмы.

20 сентября в 18:30.

Премьера театра драмы в постановке режиссера Максима Астафьева. Спектакль «И разыгрались же кони в поле…» станет 10-ой в истории театра постановкой по произведениям Шукшина.

За основу взяты 13 рассказов: «Страдания молодого Ваганова», «Нечаянный выстрел», «Упорный», «Сапожки», «Дядя Ермолай» и другие. В масштабной постановке будут заняты артисты театра всех поколений, пошиты почти 70 костюмов.

«Всякое бывает», Новокузнецкий драматический театр.

21 сентября в 17:30.

В основе спектакля — 9 очень разных рассказов Шукшина: «Беспалый», «Други игрищ и забав», «Как помирал старик», «Жил человек» и другие.

Каждый из них раскрывает непридуманную жизнь — горестную или смешную, но всегда непростую. Это подчеркнуто лаконичной сценографией — полоской земли с растущими злаками. Спектакль покажет сложное переплетение судеб, характеров и ситуаций.

Режиссер — Михаил Лебедев.

«Василий Шукшин», Омский драматический театр «Галерка».

22 сентября в 17:30.

Пронзительный спектакль в постановке режиссера Владимира Витько, в который вошли 6 рассказов: «Ваня, ты как здесь?!», «Наказ», «Письмо», «Выбираю деревню на жительство», «Ночью в бойлерной», «Дядя Ермолай».

Шукшинские герои влюбляются, ссорятся, совершают поступки — и через все это ищут ответ на «вечный» вопрос человеческого существования.

«Раскас», Московский драматический театр «Сфера».

24 сентября в 18:30.

Искрометный спектакль жанре «выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности в 7 частях без антракта».

Режиссер Юлия Беляева взяла семь рассказов о деревенской жизни с юмором, простотой, узнаваемым сельским колоритом: «Непротивленец Макар Жеребцов», «Чередниченко и цирк», «Одни», «Раскас», «Жена мужа в Париж провожала», «Светлые души», «Степкина любовь».

«Рассказы Шукшина», Государственный Театр Наций.

26 сентября в 18:30.

Знаменитая постановка, получившая 3 премии «Золотая маска», спустя десять лет второй раз приезжает в Барнаул.

Несмотря на значительный «возраст», интерес к спектаклю и ярким шукшинским героям не угасает до сих пор. Замысел постановки родился в Сростках, куда за вдохновением приезжал латвийский режиссер Алвис Херманис и актеры Театра Наций. В основе лежит 10 рассказов Шукшина: «Степкина любовь», «Микроскоп», «Миль пардон, мадам», «Беспалый», «Срезал» и другие.

Главные роли исполняют звезды российского театра и кино: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Дмитрий Журавлев, Александр Новин.

Подробное расписание спектаклей и стоимость билетов можно посмотреть в разделе «Афиша».