​На Алтае будут снимать арт-кино о Шукшине

В конце марта в Алтайской край приедет съемочная группа кинокомпании "Первое кино". В течение недели кинематографисты будут снимать проект "Шукшин. Палитра героя".

Этот большой творческий проект включает арт-резиденцию, серию выставок, лекций и кинопоказов в восьми городах России. Создатели таким образом хотят "актуализировать творческое наследие Шукшина для молодой аудитории".



Арт-резиденция пройдет с 28 марта по 8 апреля на родине Василия Шукшина в селе Сростки. Семь известных современных художников специально для выставки будут создавать работы в арт-резиденции на Алтае: Александра Митлянская, Ольга Божко, Евгений Иванов, Марина Фоменко, Елена Демидова, Наталья Гриценко, Анастасия Кузьмина.

Это будет попытка переосмысления творчества писателя молодыми художниками, поиск современного визуального образа шукшинского героя.

"Мы создаем большую творческую лабораторию, где в режиме реального времени будут появляться иллюстрации к шукшинским рассказам – простым человеческим историям, которые остаются актуальными и сейчас", - говорит Константин Трегуб, директор Фонда возрождения национального культурного наследия имени В.М. Шукшина и руководитель проекта.



"Первое кино" будет снимать жителей села, природу Алтая и процесс создания художественных работ от замысла до реализации. Главная задача кинематографистов - помочь людям глубже понять произведения искусства, созданные художниками специально для выставки. Ведь они рождены там, где находятся истоки творчества Шукшина: на берегу реки Катунь, на сросткинских улочках, на горе Пикет.

Подробнее о проекте: www.artshukshin.ru