​На барнаульской сцене покажут реальную историю чеховской Каштанки

True story о нелегком собачьем выборе - так определил жанр постановки режиссёр Антон Абрамов. 30 июня клоунский спектакль "Каштанка" в арт-пространстве "Спичка" покажет театральное товарищество "Нос".

Сюжет знаменитого рассказа Чехова знают, пожалуй, все. Но не все знают, что она основана она на реальных событиях и, более того, вдохновлена историей великого дрессировщика Владимира Дурова.



В отличие от душещипательного чеховского рассказа, где наречённая в цирке Тёткой Каштанка снова обретает прежнего хозяина, реальная история закончилась тем, что дрессировщик Дуров вернул себе собаку, он остудил её у безымянного плотника. Актёры попытались представить, какие мысли вертелись всё это время в голове у Каштанки.

"Ткань спектакля представляет из себя полотно, сшитое из чеховской прозы, реальных фактов, урбанистики, размышлений о причинах тех или иных поступков персонажей и реальных людей и писем Антона Павловича Чехова", — говорит режиссёр.

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Начало в 17:17

Цена: 300 рублей.