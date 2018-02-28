​На экраны выходит призер Берлинале — фильм "Довлатов"

С 1 по 4 марта на российских экранах можно будет посмотреть фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов". Рассказываем, почему стоит сходить в кинотеатр.

Это фильм о шести днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Зрителей погружают в круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций, и они открывают для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, ищущего свой путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.



Сергей Довлатов - один из самых легких для чтения писателей. Он виртуозно владел литературным русским языком. Многим симпатичен его герой - совершенно очаровательный журналист, хулиган и романтик, у которого никак не ладятся отношения с редакторами, но зато отлично ладятся с алкоголем. Он часто говорит об очень грустных вещах, но с потрясающе тонкой иронией и юмором.

"Довлатов" стал событием, прежде чем вышел на экраны. Он получил "Серебряного медведя" на фестивале в Берлине за художественный вклад Елены Окопной - художника-постановщика и художника по костюмам. Кроме того, фильму вручили награду независимого зрительского жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost.

В фильме, скрупулезно, в малейших деталях воссоздана атмосфера Ленинграда и образы ленинградцев начала 1970-х. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет - подлинные вещи родом из той эпохи. Семья Сергея Донатовича в полной мере участвовала в процессе художественной разработки фильма.

В начале ноября 1971 года, временной точке, откуда начинается фильм, Ленинград стоял накануне празднования Дня Октябрьской революции. В редакциях журналов публикуют стихи про героев труда, газеты пишут про стахановцев-метростроевцев, в честь неизвестного писателя Платона Нифонтова называют целый корабль.

К запуску судна снимают кинобалаган с ряжеными Гоголем, Пушкиным и Толстым. Реальные же творцы - писатели и художники ныкаются по коммуналкам без денег, обивают пороги издательств, фарцуют, вскрывают вены и пьют. Их произведения никому не нужны.

В СССР Довлатова не издавали, в Таллине его произведения тоже пришлись не ко двору. Только в Нью-Йорке, куда он в итоге перебрался правдами и неправдами, писатель оказался вдруг великим и достойным всяческих почестей.

Даже в начале съемок картина преподносила сюрпризы. Поиски актёра на главную роль длились более девяти месяцев. В итоге Довлатовым в фильме совершенно неожиданно для зрителей и для себя самого стал сербский актёр Милан Марич, который потому не раз говорил, что до кастинга вообще не знал, кто такой Довлатов. Более того, не знал ни слова по-русски.

На роль друга Довлатова, несостоявшегося художника, который занялся фарцой, Герман пригласил Данилу Козловского. В картине снялись Антон Шагин, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Петр Гасовский, Мария Ярвенхельми, Хелена Суецкая. Маму Довлатова сыграла армянская актриса Тамара Оганесян (вдова Фрунзика Мкртчяна), а Бродского – Артур Бесчастных.

В оригинальном сценарии к фильму (в соавторстве с Юлией Тупикиной), по выражению самого Германа, от самого Довлатова осталось «десять процентов» да и то сильно переработанного. Но критики говорят, что режиссёру удалось уловить интонацию писателя.

Недавно стало известно, что по результатам Европейского международного кинорынка компания Netflix купила права на показ фильма во всех англоязычных странах, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и скандинавские страны.



Сам Герман признается, что успех его фильма - во многом в универсальности идеи о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остается верным себе и своему творчеству.

Фото: www.kinopoisk.ru.