​На гастроли в Барнаул приедет один из самых фееричных авторских театров

Новосибирский театр La Pushkin приедет в Барнаул на гастроли со спектаклем "Люби меня". Представление пройдет в арт-пространстве "Спичка".

Театр основал новосибирец Олег Жуковский в Дрездене в 1999 году. Олег окончил новосибирский мединститут, затем ГИТИС, работал в «Формальном театре» Андрея Могучего и театре DEREVO Антона Адасинского. В 2013 году Жуковский вернулся на родину и осел. А до этого момента La Pushkin был абсолютно бездомным, бродячим, и кибиточным. "Театр налетал и улетал по ветру, мы забывали, где были и где не были, просыпаясь, узнавали, что за город, а то и континент, побывав везде", - говорит сам Жуковский.



Почти весь La Pushkin держится на всевоплощающем Олеге Жуковском. Он сыграл более 1000 спектаклей по Северной и Южной Америке, Европе и Азии. В его базе куча ролей, среди которых шуты, короли, Цыган, утка, Смерть, англичанка, террорист, повешенный, стрипденсер, ангел, Леонардо, Учитель, Нимфея, Волк и Петя, и Гамлет, и Гертруда.

Это авторский театр, не похожий ни на какие другие. Это клоунада, поэзия, фарс, танец, пантомима, абсурд - все в одном флаконе. Каждый спектакль можно поместить в чемодан. La Pushkin не заморачивается с реквизитом. Их спецэффекты делаются из всего, что попалось под руку, включая овсяные хлопья.

В Барнауле театр покажет спектакль "Люби меня", в котором также играют Аврора Жуковская и Елена Кузнецова. Постановка включает несколько десятков анекдотических историй про мужа, жену и пельмени. В некотором смысле это стэндап-камеди с танцевальными перебивками.

Он будет понятен скорее людям взрослым и семейным. Когда "Люби меня" появился в репертуаре, ему поставили возрастное ограничение 35+. Жуковский называет спектакль калейдоскопом актерских выкрутасов и проповедью шута. Приемы и техники игры меняются в каждом анекдоте, баланс держится на грани пошлости и искусства. Здесь разыграют нарочито карикатурные сюжеты-шаржы, не очень смешные истории расскажут феерически.

Он встречает ее, она встречает его, они женятся, и вот однажды на кухонном столе тарелка с пельменями, которая станет точкой конденсации. Начало каждой истории одинаково - "приходит муж с работы домой". Только работа всякий раз разная. Кто у нас муж? Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, укротитель блох, банкир, факир, живодёр, концертмейстер, сутенёр, поэт. И решено все это будет в разных жанрах: драма, фарс, танец, пантомима, клоунада, кабуки, мюзикл, неофолк, постпанк.

Место: "Спичка"

Время: 13 Января, 17:30

Цена билета: 450-500 рублей

Фото: www.la-pushkin.ru.