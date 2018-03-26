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​На парковке в Барнауле снова откроется автокинотеатр

2018/03/26 17:14

1 апреля пройдет открытие сезона-2018 в барнаульском автокинотеатре "Улица кино", он снова будет работать на парковке у "Техно-Маркета" на пр. Космонавтов, 10/4. В честь открытия въезд будет бесплатным, главное забронировать место заранее.


Хорошее и любимое кино автомобилисты смотрят на баннере 5х9 метров. Для этого нужен автомобиль и радиоприемник, способный работать на частоте, на которой транслируется звук. На парковке может разместиться до 80-100 машин.

Билет продадут при въезде на парковку. Он стоит 250 рублей за одну машину, независимо от того, сколько людей будет в ней находиться. "Улица кино" будет работать каждый день с 21:00 с четверга по воскресенье.

Директор кинотеатра Евгений Зайков говорит, что любой показ состоится независимо от того, сколько машин приедет, кино покажут хоть для 10 автомобилей, хоть для одного.



Познакомиться с репертуаром "Улицы кино" и узнать другие новости можно на странице кинотеатра Вконтакте. Здесь уже открыто голосование за фильм, который покажут на открытии. Можно выбрать из следующих:

  • Эйс Вентура: Розыск домашних животных
  • Полный расколбас
  • Не шутите с Zоханом
  • Храбрые перцем
  • Муви 43
  • Диктатор.

Или предложить свой в комментариях.

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