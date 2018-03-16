​На пешеходной улице в Барнауле отметят день весеннего равноденствия

25 марта с 12:00 до 16:00 на улице Мало-Тобольской отметят традиционный русский народный праздник "Комоедица", посвященный дню весеннего равноденствия.

В программе обещают медведей, скоморохов и силачей. Горожане смогут угоститься румяными блинами и традиционном весенним украшением стола - "жаворонками" из теста. Будут блюда других народов - узбекский плов, чебуреки, шашлык. Все это приготовят на огне. Также можно будет выпить настоящего русский иван-чая из самовара на дровах.



По славянскому календарю 2018 год – это год Свернувшегося Ежа. Мастера-ремесленники творческой мастерской "Светлица" подготовили целую коллекцию ежей, выполненных в разных техниках – резьба по дереву, магниты с точечной росписью, вязаные и шитые игрушки, украшения.

Центр славянской культуры научит весенним закличкам, играм и хороводам. Детей и взрослых покатают на пони, наградят призами за участие в конкурсах на самый большой русский платок, на длинную косу, на поднятие гири, на ловкость, силу, сноровку, на женские умения и рукоделия.