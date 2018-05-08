​На премьере "Бесприданницы" в Барнауле на сцену выльют три тонны воды

15 мая в театре драмы пройдёт премьера спектакля "Бесприданница". В театре считают, что пьеса, написанная А.Н. Островским 140 лет назад, не потеряла своей актуальности. Наряду с основными персонажами пьесы одним из главных действующих "лиц" спектакля будет Волга.

"Среди нас и сегодня живут Кнуровы и Вожеватовы - блюстители выгоды, Карандышевы, пытающиеся казаться богатыми, Хариты Игнатьевны, пристраивающие выгодно дочерей, амбициозные Паратовы, которые идут на все ради сохранения лидерства, и Ларисы Дмитриевны - прекрасные и желанные, но не познавшие взаимной любви…" - говорят в театре.



Спектакль ставит Максим Астафьев, который умеет работать с классикой, переводя ее на современный язык. Это постановка про страсть и безразличие, про любовь и практичный интерес к противоположному полу и, конечно, про деньги, по сей день правящие миром.

В роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой перед зрителями предстанет актриса Анна Бекчанова, а ее возлюбленного Сергея Сергеевича Паратова сыграет актер Александр Рогозин.

Художником-постановщиком спектакля стала Мария Рыкова из Санкт-Петербурга. По её задумке Волга, на фоне которой происходит действие, станет полноценным персонажем. Для этого в театре применят "феноменальные технологии".

"Для всех персонажей Волга - символ как созидательной, так и разрушительной силы природы, - говорит Мария Рыкова. - Как воссоздать речное пространство на сцене театра? Решить эту задачу было нелегко. Но мы нашли выход! Раскрывать всех секретов не буду. Скажу лишь, что зрители увидят настоящую реку".

Для спектакля приобрели огромные резервуары. На сцене будет использовано три тонны воды. Как за считанные минуты сцена театра драмы превращается в набережную Волги, можно лицезреть на премьерных показах "Бесприданницы". Расписание смотрите здесь.