​На премьеру в барнаульский театр приедет известный композитор

Премьеру мюзикла "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" в театре музкомедии посетит прославленный композитор Лора Квинт и ее супруг, артист Андрей Билль.

Лора Квинт - известный композитор и пианистка, всесоюзную славу ей принесли эстраные песни, которые исполняли почти все звезды эстрады: Алла Пугачева, Тамара Гвердцители, Валентина Толкунова, София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев.



Критики и почитатели таланта Лоры Квинт в восторге от её полистилистической оперы «Джордано», премьера которой прошла в 1988 году. Она автор музыкальных драм в нескольких театрах страны.

Мюзикл "Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" в постановке режиссёра Бориса Мильграма прошел в 2015 году в Пермском академическом театре, был презентован в Москве. Квинт стала автором музыки, стихи написал Николай Денисов. В Барнауле ставить "Эдмона Дантеса" будет главный режиссёр театра музкомедии Константин Яковлев.

"Эта музыка меня подкупила, - признается Яковлев. - Лора Квинт - это наш современник. Ей принадлежит идея и воплощение музыкального материала к постановке. Это поистине прекрасная музука. Когда я её услышал, мне захотелось немедленно рассказать об этом как можно большему числу людей".

Перенести сюжет известнейшего произведения Александра Дюма на подмостки музыкального театра оказалось непросто. Роман "тяжеловесный" и "протяжный", с множеством сюжетных линий и подробностей. Чтобы ужать его до мюзикла, пришлось по пять-шесть глав превращать в одну сцену или музыкальный номер.

Помимо любви в этом спектакле на первый план выйдет еще одна, не менее важная тема - возмездие. По сюжету молодой, полный надежд и влюбленный в жизнь юноша по имени Эдмон Дантес становится жертвой целой череды роковых обстоятельств и вынужден 14 лет провести в тюрьме. Оказавшись на свободе, герой меняет имя, а с ним и свою судьбу, и судьбы всех вокруг. Как скоро он превратится в убийцу? Настолько ли благородна месть графа Монте-Кристо, какой она кажется изначально? - ответы на эти вопросы найдет зритель в постановке.

"Присутствие Лоры Квинт и Андрея Билля на премьерном показе, возможность услышать отзыв о спектакле из уст самого композитора – для нас это очень важно и дорого", – говорят в театре.