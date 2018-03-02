​В кинотеатрах страны покажут фильм барнаульского режиссёра

3 марта в кинотеатрах стартует фильм "Со дна вершины". Одним из создателей фильма стала режиссёр из Барнаула Яна Поляруш. О релизе сообщается на ее странице в Facebook.

Режиссёрами фильма стали также Тамара Цоцория, Константин Кутуев. Яна принимала участие в этом проекте еще и как сценарист.



Фильм основан на реальных рассказывает об Алексее Царёв - 17-летнем лидере школы и подающем большие надежды чемпионе юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей - первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать.

Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.

Картину попросил поддержать в прокате лично президент Владимир Путин. Роли в фильме исполнили Сергей Никоненко, Владимир Вдовиченков, Павел Шевандо, Ксения Кузнецова, Константин Белошапка, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева.

Эта спортивная драма должна мотивировать зрителя на новые достижения и заставить понять, что проблемы, которые нам иногда кажутся катастрофой, можно преодолеть.

В основе сюжета - реальные события, история паралимпийца Алексея Мошкина. Двукратный победитель Паралимпиады по горнолыжному спорту еще подростком в результате несчастного случая потерял обе ноги, но не только научился ходить, но и с триумфом вернулся в спорт.

Сыгравшему главную роль актёру "Табакерки" Павлу Шевандо пришлось с нуля учиться кататься по склонам, вжиться в образ ему помогал сам паралимпийский чемпион. В одном из эпизодов Алексей Мошкин снялся сам в роли тренера. Это придало фильму достоверности. Однако, есть и вымысел - возраст героев изменили и добавили любовную линию/



Справка

Яна Поляруш училась в АлтГУ, на кафедре филологии и журналистики, затем в аспирантуре в Государственном университете управления, на кафедре социальной психологии (Москва). Окончила Независимую школу кино и телевидения "Интерньюс" (режиссура игрового кино, мастерская В. Хотиненко и В. Фенченко). Среди ее работ наиболее известен фильм "Видримасгор, или История моего космоса", который в 2009 году получил 1 место на XVII фестивале российского кино "Окно в Европу" и ряд наград на других фестивалях.

Фото: www.kinopoisk.ru.