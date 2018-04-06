Для Ольги Бузовой будут искать мужа в "прямом эфире"

ТНТ начинает новый проект "Замуж за Бузову". В прямо эфире будет искать любовь главной теледиве России.

Уже почти год Ольга Бузова одна. У нее нет времени на личную жизнь, она постоянно снимается, гастролирует, занимается бизнесом, и поэтому решила дать свое согласие на участие в новом шоу.



В проекте прошедшие кастинг мужчины будут сражаться за внимание самой медийной девушки. "Мне нужен мужчина "без памперсов", - комментирует Бузова. -Верный, умный, смелый, сильный, преданный, рядом с которой я смогу чувствовать себя защищенной и любимой. Это для меня авантюра и риск. Но я очень хочу быть счастливой и хочу любви. Надеюсь, что именно этот проект даст мне ее".

Происходящее в шоу всегда будет для Ольги сюрпризом. Каждый выпуск проекта и каждое свидание будут сниматься в новом городе, в новой локации, при новых обстоятельствах.

Чтобы главной героине было легче отличить искренних претендентов на её сердце от фальшивых авантюристов, создатели проекта придумали особый вид проверки всех участников, который пока что держится в секрете.

ТНТ ищет мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Обязательное условие – холостой статус претендентов. Заполнить анкету можно на сайте zabuzovy.tnt-online.ru.

Фото: пресс-служба ТНТ.