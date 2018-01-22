​На ТНТ начинается новый сезон сериала "СашаТаня"

Смирившись с ипотекой, детским садиком и надоевшим папашей-олигархом, чете Сергеевых станет невыносимо скучно. Настолько, что они обзаведутся новым "ребёнком".

Ребенок этот будет не родной, и даже не приёмный. Из некоего города Озёрки в Москву нагрянет двоюродная сестра Тани 18-летняя Катя, которая станет для Сергеевых большой и очень симпатичной обузой. Сестренка оказалась девушкой видной, поэтому Саша, взяв ее под свой отеческий "надзор", моментально поведет знакомить провинциалку с московскими прелестями: Красной Площадью, Кремлем, ГУМом и другими столичными соблазнами. В общем, не было у Сергеевых забот.



Но одной Катеньки для полного "счастья" Саше и Тане будет маловато, поэтому в новых сериях Саша пройдет тест на раскрепощённость, найдёт странную подработку, вдрызг поссорится с коллегами, а еще будет обстирывать всю свою семью.

Татьяна уйдет с головой в работу, что, впрочем, не помешает ей ревновать мужа к новой секретарше, а ещё попеременно воспитывать сестру Катеньку и сына Алёшку.

Кроме того, в ситкоме появится настоящая суперзвезда - в одном из эпизодов будет зажигать рэпер-культурист Джиган. Он даже выступит на одной сцене с женой Сильвестра Андреевича Евой, чем вызовет тяжелые олигархические приступы ревности.

Новый сезон "СашаТаня" в 20:00 на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ.