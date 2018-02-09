​На ТНТ начинается новое масштабное реалити-шоу "Песни"

10 февраля в 21:00 на ТНТ начинается новое масштабное шоу "Песни", которое призвано построить в России новый шоу-бизнес с собственными законами существования и критериями успешности. Зрители будут следить за жизнью новых звезд, а победитель получит 5 млн рублей и выгодный контракт.

Два авторитетных продюсера, Максим Фадеев и Тимати, и два лэйбла, Black Star и MALFA, объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Вместе с приглашенными членами жюри авторитетные продюсеры будут искать новые лица, новую музыку и новые песни. Это будет самое масштабное прослушивание в истории ТНТ.



После прослушивания состоится жесткий отбор в команды продюсеров. Лишь 20 лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу "Песни". Они заселятся в башню "Меркурий" в "Москва-Сити", где будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта.

Ежедневно по будням зрители смогут наблюдать, как молодые артисты эволюционируют под руководством ведущих специалистов, как герои справляются с трудностями взрослой и звездной жизни, готовясь к еженедельным масштабным концертам, которые будут выходить в эфир ТНТ по субботам в 21:00.

Победителя шоу определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник станет лучшим артистом страны и получит 5 млн рублей. Продюсеры шоу лично решат, кто из участников подпишет контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России.

Тимати, продюсер шоу:

Я расскажу вам о прошлом артистов Black Star. Егор Крид был простым парнем из Пензы, а L’One жил в съемной квартире в Алтуфьево. Теперь каждый из них собирает стадионы. Мой путь от записи демки до сольного концерта в «Олимпийском» занял 15 лет! Я говорю это к тому, что пришло время менять жизнь! Мы создаем новый шоу-бизнес.

Максим Фадеев, продюсер шоу:

В отличие от постановочных проектов на других каналах, "Песни" - это совсем настоящая история. Альтернативы этому шоу нет. Здесь нет огромного количества директоров, все решения принимает только продюсер. И это говорит о том, что шоу -настоящее, фактическое, народное, живое.

Павел Воля, ведущий шоу:

Новый шоу-бизнес должен быть честным. Это самое главное. Не всероссийский "Голубой огонек" под фонограмму, а живые выступления, живые инструменты, живые эмоции.

Фото: пресс-служба ТНТ.