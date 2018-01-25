​На ТНТ возвращаются лучшие юмористические шоу

На ТНТ в ближайшее время начинаются новые сезоны лучших юмористических шоу. Зрителей ждет немало сюрпризов.

«Студия СОЮЗ»



Чем хуже русская попса, там интереснее. Это уже давно доказала программа «Студия СОЮЗ». Единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу на российском телевидении продолжит погружаться в загадочный и нелепый мир русской поп-музыки.

В новом сезоне зрителей ждет еще больше необычных музыкальных экспериментов, еще больше удивительных песен и еще больше неописуемых клипов. В новых выпусках появятся: комик шоу Stand Up с непревзойденным сопрано Слава Комиссаренко и его коллега Нурлан Сабуров; однофамилец Джорджа Майкла - Александр Панайотов и прекрасная Юлианна Караулова; «одной рукой вверх» Сергей Жуков и тот, чьим именем назвали один из экспериментов шоу, великий Стас Костюшкин.

С 25 января в 21:00 на ТНТ.

«Comedy Баттл»

После почти годичной паузы на ТНТ возвращается одно из самых популярных юмористических шоу на российском телевидении. В последние пару лет сложилось впечатление, что стендап навсегда вытеснил со сцены миниатюры. Это не так. В новом сезоне «Comedy Баттл» намечается противостояние двух основных юмористических жанров.

В борьбу вступают 80 юнитов, среди которых много знакомых лиц: победители прошлых сезонов «Comedy Баттл» дуэт «Лена Кука», Игорь Чехов и Михаил Кукота, финалист второго сезона шоу «Открытый микрофон» Денис Че, участник «Дома-2» Никита Шалюков и многие другие. Победитель всего сезона получит 5 миллионов рублей. Среди членов жюри «Comedy Баттл» самые яркие представители двух жанров: Юлия Ахмедова, Сергей Светлаков, Руслан Белый, Семен Слепаков, Слава Комиссаренко и, конечно, Ольга Бузова.

С 26 января в 22:00 на ТНТ

«Где логика?»

Красавчик Азамат Мусагалиев вновь появится на ТНТ в качестве арбитра логических батлов в новых выпусках развлекательного шоу. Зрителей ждут очередные звёздные откровения, занимательные головоломки, смешные, хоть и не всегда логичные, ответы игроков и естественно фирменный юмор от Красавчика.

«Где логика?» - самое необычное шоу на телеканале ТНТ. Это и интеллектуальная игра, и звёздные посиделки, и юмористический батл самых ярких представителей нашего шоу-биза.

С 29 января, в 21.00 на ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ.