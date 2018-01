Названы победители кинопремии "Золотой глобус"

8 января в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Ассоциация иностранной прессы назвала лучшие фильмы, актеров и актрис. Максимальное количество наград - четыре - унесла картина Мартина Макдоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Рассказываем, кто еще стал победителем.

Лучшая женская роль (драма): Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")



Лучшая мужская роль (драма): Гэри Олдман ("Тёмные времена")

Лучшая женская роль (мюзикл или комедия): Сирша Ронан ("Леди Бёрд")

Лучшая мужская роль (мюзикл или комедия): Джеймс Франко ("Горе-творец")

Лучшая женская роль второго плана: Эллисон Дженни ("Тоня против всех")

Лучшая мужская роль второго плана: Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучший режиссёр: Гильермо дель Торо ("Форма воды")

Лучший саундтрек: Александр Деспла ("Форма воды")

Лучшая песня: "This is Me" ("Величайший шоумен").

Лучший сценарий: Мартин МакДона ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучший фильм на иностранном языке: "На пределе" (Германия)



Главная героиня - Катя - потеряла мужа и сына в результате террористического акта. Друзья и семья пытаются помочь ей найти силы жить одной. В безумном поиске виновников бессмысленного убийства Катя не находит справедливости. И после долгой скорби, в абсолютном бессилии она идёт на радикальные меры.

В ролях: Дайан Крюгер, Денис Москитто, Нуман Аджар, Самия Мюриэль Шанкрен, Йоханнес Криш, Ульрих Тукур. Режиссёр: Фатих Акин.

Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко"



Фильм рассказывает историю 12-летнего Мигеля, который живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. В его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил свою жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, с тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души своих предков. Режиссёры: Ли Анкрич, Эдриан Молина.

Лучший фильм (драма): "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"



Дочь Милдред Хейс убили, но спустя несколько месяцев преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг - она арендует на въезде в город три биллборда с посланием к главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города усугубляется.

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Калеб Лэндри Джонс, Керри Кондон, Сэм Рокуэлл, Алехандро Барриос, Джейсон Редфорд, Даррел Бритт-Гибсон, Вуди Харрельсон, Эбби Корниш. Режиссёр: Мартин МакДона.

Лучший фильм (мюзикл или комедия): "Леди Бёрд"



История старшеклассницы Кристины МакФерсон, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк, заручившись поддержкой приёмного старшего брата. История о первой любви, настоящей дружбе и попытке найти своё место в жизни. Этот фильм показывает молодость во всей красе, как она есть: первые поцелуи, танцы с подружкой или романтичные истории о парне и Луне.

В ролях: Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Одейя Раш, Лори Меткаф, Лукас Хеджес, Кэтрин Ньютон. Режиссёр: Грета Гервиг.