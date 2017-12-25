​Обнародован топ-10 самых ожидаемых фильмов 2018 года

Популярный сервис IMDb опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года.

1. Мстители Война бесконечности





Фильм по мотивам комиксов Marvel сняли братья Руссо. Мстители и их союзники защищают мир от различных опасностей, но новая угроза возникает из космоса: Танос, межгалактический тиран, преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

2. Черная пантера



Кинокартина Райана Куглера также посвящена теме супергероев вселенной Marvel. В Ваканде, на территории дикой Африки, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны - Чёрная Пантера - вставал на защиту угнетённых. Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу.

3. Дэдпул 2



Это опять про Marvel. Пережив вирусную диарею крупного рогатого скота, обезображенный шеф-повар борется за свою мечту - стать самым горячим барменом Мэйберри - и пытается справиться с потерей чувства вкуса. В попытках вернуть его к жизни, Уэйд должен сразиться с ниндзя, якудза и стаей сексуально агрессивных собак.

4. Мир Юрского периода: Падшее царство



Фильм Хуана Антонио Байоны должен выйти летом 2018 года. Он приурочен к 25-летию премьеры фильма «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга 1993 года. В этом фильме зрители вернутся на остров, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами. Здесь правит бал дикая природа и повсюду бродят гигантские ящеры. Однажды просыпается вулкан в центре острова, он грозится потопить в лаве всех стегозавров и тираннозавров. Клэр (Брайс Даллас Ховард) уговаривает Оуэна (Крис Пратт) вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

5. Расхитительница гробниц Лара Крофт



Лара Крофт - дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей 21 год, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца и принимается распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

6. Тихоокеанский рубеж 2



Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается. Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

7. Хищник



Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

8. 8 подруг Оушена



В фильме собрат по-настоящему звездный состав: Кейт Бланшетт, Оливия Манн, Мэтт Дэймон, Дакота Фаннинг, Сандра Булок, Ричард Армитедж, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон, Хелена Бонем Картер, Кэти Холмс. Женский спин-офф трилогии о друзьях Дэнни Оушена. Дэбби Оушен (Сандра Буллок), сестра знаменитого мошенника, выходит из тюрьмы и планирует новое ограбление. Вместе с компанией разносторонне одаренных соучастниц Дэбби хочет похитить чрезвычайно ценное украшение прямо во время бала Met Gala.

9. Миссия невыполнима 6



Съемки фильма начались в апреле в Париже. Среди других запланированных локаций, в которые отправятся создатели картины, есть Великобритания, Индия и Новая Зеландия. В главной роли всё тот же Том Круз, который опять будет выполнять невообразимые трюки.

10. Соло: Звёздные войны. Истории

Фильм о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки. Напарников ожидает знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом. В России премьера фильма назначена на 24 мая.