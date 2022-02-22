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Обладатель премии «Грэмми» выступит в Барнауле

6 марта в концертном зале «Сибирь» выступит солист мировых оперных сцен и обладатель престижной премии «Грэмми» Николай Диденко.

Николай Диденко
Николай Диденко
instagram.com/nikolaydidenko1976

Николай Диденко знаменит своим голосом — он обладатель редкого Basso cantante (певучий бас с сильным верхним регистром), сообщают в региональном Минкульте.

В исполнении артиста прозвучат известные арии из опер, русские романсы и песни в сопровождении Русского камерного оркестра. В программе примут участие солисты ансамбля песни и танца «Алтай» им. Березикова.

Начало концерта в 17:00. Цена билета — 600−800 рублей.

Что еще известно об артисте

Николай Диденко — выпускник московского хорового училища и академии хорового искусства. В качестве солиста выступал со многими известными хоровыми коллективами России.

Кроме того, выступал и на многих оперных сценах мира: Вашингтон, Копенгаген, Кельн, Париж и других площадках. Исполнил партии в операх «Моцарт и Сальери» (Сальери), «Евгений Онегин» (князь Гремин), «Реквием» Дж. Верди и так далее.

В настоящее время является приглашенным солистом Большого театра России.

В 2017 году удостоен «Гремми» в составе исполнителей сочинения Кшиштофа Пендерецкого «Dies Illa».

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