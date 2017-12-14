​Отдых по-сибирски. Топ-5 площадок праздника "Алтайская зимовка"

C 16 по 17 декабря Барнаул и несколько других городов и сел края присоединятся к "Алтайской зимовке". Этот праздник приурочен прилету лебедей и открытию зимнего турсезона в регионе. В этом году организаторы приготовили более 50 площадок и рассчитывают побить рекорды по посещаемости. Афиша. Алтапресс подготовила обзор самых интересных площадок и составил собственную карту "зимовки".



В центре туркластера

Главной площадкой впервые в этом году станет историческая часть Барнаула -парк "Центральный" и улица Мало-Тобольская. Здесь 16 декабря организаторы подготовили насыщенную программу. В течение всего дня на "барнаульском Арбате" будет работать главная сцена, рядом с ней установят экран с трансляцией праздника. Народ начнет собираться здесь с 13:00.

На улице Мало-Тобольской барнаульцы смогут поучаствовать в модном показе. "Если дома есть яркая шапка, необычный костюм, то можно собрать команду и стать участником большого показа", - говорит Елена Куценко, руководитель проекта.

Гостей праздника приглашают поучаствовать в чемпионате по переносу жен. Мужчины должны перенести женщин из точки в А в точку Б. Победит тот, кто быстрее и интереснее всех справится с испытанием. На пешеходной улице также проведут забег в валенках. Их можно взять с собой из дома или воспользоваться "прокатом".



Организаторы намерены поставить рекорд. "Мы решили в этом году связать огромный шарф с логотипом “Алтайской зимовки”. Его будут вязать сами барнаульцы. Делать стежки могут несколько людей одновременно. На торжественном открытии шарф презентуют и отнесут в Центральный парк, - говорит Светлана Власова, режиссер праздника.

Закалиться с "моржами"



Самой необычной станет площадка с показательным закаливанием на морозе, которое подготовит делегация алтайских "моржей". Для них специально в парке "Центральный" оборудуют бассейн с водой. "Делегация выступит не только в бассейне, но и на льду. Они готовы сыграть в волейбол на коньках", - рассказал директор парка Алексей Копейкин.

Основные площадки в парке будут работать 16 декабря с 13:00 до 15:00. На катке проведут мастер-классы и показательные выступления по хоккею и фигурному катанию. Новшеством этой зимовки станет мастер-класс по керлингу. Для любителей экстремального спорта установят пятиметровый скалодром.

Карнавал и гонки

В этом году фестиваль северных ездовых собак впервые пройдет на барнаульском ипподроме. Его проведут 17 декабря с 12:00 до 16:00. "В первую очередь плюс для зрителей - за гонкой можно наблюдать с трибун", - поделилась Юлия Бочарникова, президент Алтайской спортивной федерации ездового спорта. Участники в этом году приедут со всей Сибири и Казахстана.

"Чтобы сделать эту гонку интересной опытным спортсменам, мы организуем парные старты — ширина ипподрома позволяет стартовать двум упряжкам. Гонка будет на выбывание: в финале сойдутся лучшие, - говорит Юлия. Организаторы подготовили несколько развлечений. На ипподроме будут работать фотозоны с собаками. Также здесь проведут карнавал. Для этого гонщики подготовят яркие костюмы.

Согреться алтайским сбитнем

"Горная аптека" в этом году впервые присоединится к "Алтайской зимовке". 16 декабря с 10:00 до 16:00 здесь будут отогревать барнаульцев. "Все, кто придет к нам, станут участниками мастер-класса по варению сибирского сбитня. Также мы готовы всех гостей накормить нашим десертом - пирогом с алтайскими ягодами" - рассказала директор "Горной аптеки" Ольга Лонская.

Посмотреть на лебедей

17 декабря на озере Светлое в Советском районе туристы смогут посмотреть на белых лебедей, которые прилетают зимовать на Алтай. Для туристов проведут экскурсии, расскажут им о жизни птиц на лебедином озере. В этот день с 10:00 до 14:00 будет работать выставка-продажа работ алтайских ремесленников. Здесь можно будет купить сувениры, мед и многое другое. Доставку до озера организуют туроператоры региона.

Маршрут "Афиши": как грамотно провести 16 декабря



С 9:00 до 11:00. "Авальман". Первенство края по сноуборду, соревнования по ski-кроссу и борд-кроссу.

С 11:30 до 13.00. Выставка-ярмарка ремесленников в ТЦ "Ультра". Можно прикупить сувениры и выпить горячий кофе.

С 13:00 до 13:30. Забег в валенках (ул. Мало-Тобольская). По пути с ярмарки в парк пробегитесь в теплой обуви.

С 13:30 до 14:30. Показательные выступления по зимнему плаванию (парк "Центральный"). Посмотрите, как закаляются на морозе "моржи".

С 14:30 до 15:00. Церемония открытия зимнего туристического сезона в Алтайском крае (ул. Мало-Тобольская)

С 15:00 до 16:00. Теплый прием по-сибирски в "Горной аптеке". Научитесь варить настоящий сбитень и попробуйте вкусный алтайский десерт.

С 16:00 до 17:30. Идите на каток в парке "Центральный" и поучаствуйте в "Скользких танцах".

С 18:00 до 19:00. Возвращайтесь на "Авальман". Там, на освещенной снежной трассе, пройдет открытый чемпионат Алтайского края по сноуборду в дисциплине "Слоупстайл".

Текст: Евгения Родочинская

Фото: Алтайтурцентр.