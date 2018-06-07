​Парк Спорта в Барнауле открывает фан-зону для футбольных болельщиков

14 июня в Парке Спорта Алексея Смертина откроется официальная фан-зона чемпионата Мира по футболу-2018. В этот день, в 22:00, пройдёт первый матч сборной России с Саудовской Аравией.

Гостей ждут две основные зоны: фан-зона на главном футбольном поле, где располагаются два больших экрана для трансляции матча и фестивальная площадка с одним экраном, традиционное место всех событий парка.



Фан-зоны начнут работать за три часа до начала трансляции. В этом время в Парке будут идти выступления творческих коллективов, работать развлекательные площадки для болельщиков.

Вход в парк бесплатный через главные ворота со стороны ул. Энтузиастов. На парковке фан-зоны есть более 200 машиномест (конечная автобусная остановка "микрорайон Урожайный"). Остановка и стоянка транспорта по ул. Энтузиастов от Георгиева до Панфиловцев будет запрещена с 19:00.

В парке запланированы торговые точки, где можно запастись безалкогольными напитками и едой, купить спортивную символику и атрибуты болельщика. Организаторы обеспечат безопасность, необходимые удобства и качественную трансляцию матча.