​Павел Кашин исполнит лирические авторские песни в Барнауле

В Барнауле с романтическим концертом выступит Павел Кашин, исполнитель с особенной манерой, не похожий ни на кого другого. Он представит ностальгический концерт "25 лет по волшебной реке".

Его песни - это искусное сочетание лирических мелодий и классических инструментов. Его тексты бывают очень глубокими, другие – легкие и ненавязчивые. Репертуар этого исполнителя разнообразен, а потому каждый сможет найти себе любимую композицию.



Это красивейшие песни, заставляющие задуматься об истинной любви, о смысле жизни, о прекрасных и порочных чувствах, людских страхах, переживаниях, мечтах. Они вырывают из обыденности и делают жизнь прекраснее.

Песни Павла определенно нельзя отнести к рок- или поп-музыке никак нельзя. Свою музыку он пишет от души и для души, не подчиняясь никаким тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.

У Кашина интеллигентная и романтичная манера исполнения. Он сумел завоевать себя имя, и никто не сравнивает его ни со старыми, ни с новыми исполнителями.

На концертах артист делится своими философскими размышлениями, личным опытом и многочисленными наблюдениями. Сегодня Павел Кашин – автор более 20 альбомов и композитор нескольких фильмов.



Место: ресторан"Барнаул"

Время: 19 апреля, 20:00

Цена билета: 1000-2000 рублей.