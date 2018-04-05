Питерский поэт Иван Пинженин устроит электро-декламацию в Барнауле

22 апреля в баре "Эльбрус" выступит питерский поэт Иван Пинженин, создатель проекта "Простывший пассажир трамвая №7".

Пинженин по образованию юрист и кинопродюсер. Работал массовиком-затейником, учителем немецкого языка и детским клоуном. Стал популярным в интернете после выхода короткометражки "В моем magazine" – поэтического киноальманаха на его стихи. Известен постоянным участием в проекте Versus Battle в качестве судьи.



Он написал несколько текстов для групп EtoEto, АлоэВера (Георгины), «Обе две» (с ними часто выступает на концертах). О себе Пинженин всегда говорит с иронией: "Я похож на учебник физики. Непонятный, толстый и синий".

Это всероссийский тур проекта "Простывший пассажир трамвая №7". Ребята исколесили множество городов России, Германии,Украины и Белоруссии, приняли участие в знаковых фестивалях Вконтакте, Gamma, Gogol fest, не боятся и экспериментов, таких как выступления в полуразрушенной лютеранской церкви или нашумевшие Sofar sounds.

В Барнауле Пинженин представит электро-декламацию из своего второго альбома "Впредь", а также исполнит произведения с грядущего вместе с музыкантом Димой Etoeto. Будут авторские стихи с музыкальными миниатюрами под эффектный видеоряд.

Пинженина поддержит барнаульский дуэт поэта Михаила Максимова и контрабасиста Данилы Тирских, "специализирующийся" на эмоциональных рифмованных строках с басовыми инструментальными партиями. В этот вечер ребята представят новую программу "Листья" - истории про город и человека в нем.



Начало в 19:00

Билеты: 250-400 рублей.

