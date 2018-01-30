​Почему нужно посмотреть фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

1 февраля в российский прокат выйдет новый фильм Мартина МакДоны (он выступил и сценаристом и режиссёром) "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", который уже собрал вагон и маленькую тележку всевозможных наград и имеет все шансы на "Оскар".

МакДона известен зрителям по великолепнейшим фильмам "Семь психопатов" и "Залечь на дно в Брюгге". Ему удалось практически невозможное в наше время - сохранить за собой право финального монтажа "Трёх билбордов". Ему поверили, потому что знают, на что он способен. Так что "Три билборда" будут авторским кино, честным и прямым. И ещё сугубо ирландским, как и сам МакДона. Фильм взял четыре премии "Золотой Глобус" и выдвинут в шести номинациях на «Оскар», в том числе как лучший фильм.

Сюжет завязывается на жутком преступлении. Главная героиня - Милдред Хейс в исполнении блистательной Фрэнсис МакДорманд (эта роль писалась именно для неё) - женщина очень решительная и мрачная. Её дочь зверски насилуют и убивают по дороге к дому. Но полиция бездействует уже несколько месяцев.

Тогда Милдред делает смелый шаг - она арендует на въезде в этот глухой городишко три билборда, на которых написано "Изнасилована и убита. До сих пор никто не арестован. Как же так, шериф Уиллоби?». И с этого момента события в Эббинге начинают лихо закручиваться.



Глава полиции Уильям Уиллоуби (Вуди Харрельсон) - человек авторитетный, в городе его любят и поддерживают. В ситуацию втянут еще и коп - полудебильный и совершенно непутевый Джейсон Диксон, живущий с мамой и склонный к насилию. Его играет Сэм Рокуэлл, прекрасную игру которого зритель мог оценить в "Луне 2112", "Зелёной миле" и "Семи психопатах".



Милдред придется противостоять не только им, но и всему Эббингу. Она развязала настоящую войну и заставила страдать всех, в том числе себя и свою семью. На этих переживаниях, в которых есть и месть, и страсть, и полное отчаяние и надежда на благополучный исход и построен весь фильм.

Но не одними страданиями славен режиссёр МакДона. Жанр фильма обозначен, как драма и комедия. Так что тут будет полно нелепых ситуаций и нелепых же людей. Порой это действительно смешно, особенно для любителей чёрного юмора.

Критики отмечают обилие шуток на весьма нетолерантные темы - расизма, феминизма, гомофобии и инвалидности (тут на "сцену" выйдет звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж).



Фильм получился вполне в духе провинциального соцреализма. Здесь напрочь отсутствуют все красивости и экшены, которые присущи голливудской продукции. Лента заставит задуматься о том, где проходит граница между самосудом и справедливостью и к чему могут привести поиски этой справедливости.

Фото: www.kinopoisk.ru.