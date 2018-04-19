​Пять причин сходить в Барнауле на "Библионочь-2018"

20 апреля гости Шишковки в один вечер и в одном здании смогут "увидеть" все 130 лет, которые прошли со дня основания библиотеки. Организаторы приготовили увлекательный микс из разных эпох. Учреждение превратится в шумную городскую площадь, каждое место которой сможет привлечь и удивить. Рассказываем, почему стоит побывать на "Библионочи" и что нужно сделать там в первую очередь.

Выбрать для себя мастер-класс



В библиотеке будет работать несколько площадок с различными мастер-классами. Гостям представят старинные ремесла и достижения современных технологий. Так, в правом крыле расположится "Мастеровая слобода". Все желающие смогут больше узнать о гончарном искусстве, энкаустике — восковой живописи, домовой росписи и других искусствах и даже научиться им. В центральном зале пройдут мастер-классы по скорочтению и робототехнике.

Увидеть книги с автографами именитых авторов

В левом крыле библиотеки будет работать выставка "Драгоценные наши автографы". В ней соберут книги с подписями авторов, собранные за все 130 лет истории Шишковки. По словам организаторов, гости увидят славные имена, занятные и волнующие подписи на память, томики, ставшие легендами и еще только претендующие на включение в летопись читательской любви. Всего представят более 400 изданий. Среди книг с автографами антиутопия Яны Вагнер "Живые люди" и сборник Евгения Водолазкина "Дом и остров, или Инструмент языка".

Посмотреть на привидение, которое живет в хранилище

В праздничный вечер можно будет попасть на экскурсию в святая святых библиотеки — книгохранилище. Там гостей встретит приведение Горного инженера. В хранилище пустят тех, кто заранее запишется на экскурсию. Это можно сделать на сайте библиотеки или в ее группах в соцсетях. Организаторы отмечают, что на экскурсию нужно захватить с собой читательский билет. В книгохранилище смогут попасть лишь 250 человек.

Больше узнать о Стране восходящего солнца

В 90-е на базе Шишковки работало общество "Алтай – Япония". В "Библионочь" оно откроется снова. Гостей ждут настоящая чайная церемония и выставка, посвященная этой восточной стране. Кроме того, можно будет сыграть в старинную игру го, научиться каллиграфии и искусству манги. Также на площадке будут удивлять показательными выступлениями каратистов и мастеров меча. Кроме того, можно будет купить уникальные японские сорта чая.

Получить уникальный читательский билет

Если вы еще не записаны в Шишковку, не беда! Во время "Библионочи" желающих зарегистрируют. Новые гости получат электронный читательский билет с уникальным тематическим дизайном и будут участвовать в розыгрыше билетов в театры края. Победителей назовут директор Татьяна Егорова и исторический персонаж — основатель библиотеки Василий Штильке.

Факт

В прошлом году "Библионочь" в Шишковке посетило почти 2 000 человек.

Текст: Константин Санталов.