Российский фильм "Скиф" назвали самым кровавым и антисанитарным

18 января в прокат вышел фильм "Скиф" - плод любви отечественного кинематографа к историческим сюжетам. Критики уже обозвали его «полной мешаниной» и единогласно твердят, что после нескольких успешных проектов это произведение отбрасывает российское кино назад в 1990-е.

"Действие фильма происходит во время смены цивилизаций, - говорится в описании фильма. - В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, "волков Ареса". Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…".



В ролях: Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич, Юрий Цурило, Андрей Пермяков, Василиса Измайлова, Алексей Овсянников, Фёдор Рощин.



Ученые разбили фильм в пух и прах. Географической и исторической координатой в "Скифе" выступает Тьмутараканское княжество. Здесь происходят действия фильма.



"Тмутараканское княжество появилось в X веке, после падения Хазарского каганата под ударами князя Святослава Игоревича. К тому времени скифов в тех краях не бывало лет пятьсот, равно как и в любых других местах. Величие скифов кануло в лету в III веке до н.э.", - рассказал "АиФ" в своей рецензии историк Клим Жуков. Далее и вовсе начинается странная свистопляска со святилищем Перуна, поклонением Велесу и танцами в навозе, то есть то, чего не было и быть не могло.

Для действующих лиц фильма у критиков нашлись следующие определения: инфернальные упыри, хиппи, сбежавшие с Вудстока, скоморохи, прыщавые демоны, зомби, измазанные дерьмом, агрессивные полудурки. При этом все вокруг сплошь сувенирное и косплейное, не вызывающее никаких сопереживаний зрителя.



К чести создателей "Скифа", они не претендовали на какую-либо историчность фильма. Драма в декорациях древнейших времен - вот как можно охарактеризовать жанр фильма. При этом драма весьма условная, которая могла произойти где угодно и когда угодно и даже в вымышленном мире. Сам режиссер Рустам Мосафир назвал "Скифа" "древнерусским истерном или приключенческим псевдоисторическим боевиком".

По сравнению с "Легендой о Коловрате", которая была красивой и эпичной сказкой, "Скиф" предстал мрачным фэнтези, где все постоянно бухают, совокупляются или режут друг друга, а также рвут на части и выгрызают кадыки, так что искусственная кровища ведрами хлещет через экран.



При этом в отличие от классического фэнтези никаких волшебных событий тут не происходит. Зато есть сплошная антисанитария, грязь и тонны вышеупомянутого навоза. Словом 18+ и даже больше.



Фильм костюмный (аутентичность одежды и оружия, впрочем, тоже вызывает немало сомнений) и дорогой. По данным "Кинопоиска", бюджет картины составил 150 миллионов рублей, при этом рекламная кампания у фильма более чем скромная: фактически ее просто не было, так что "Скиф" стал для многих внезапным.



Из хорошего. Фильм снимали в Крыму, поэтому он изобилует красивыми панорамными видами. Критики также выделяют работу гримеров и костюмеров. В фильме очень много живописных масок, татуировок, брони и одежды, так что "Скиф" получился весьма зрелищным несмотря на все свои недостатки. Кроме того, у картины интересный саундтрек. Его написал художник и музыкант Андрей Назаров из группы Potir, а вокалистка из норвежской группы Wardruna записала вокальные партии.

Фильм окрестили отечественным "закосом под "Безумного Макса" в плане зрелищности, а в плане псевдоисторичности сравнили с "Конаном-варваром".

Фото: www.kinopoisk.ru.