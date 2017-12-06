"Русские 300 спартанцев": что говорят и пишут первые зрители "Легенды о Коловрате"

На прошлой неделе в прокат вышла "Легенда о Коловрате" — российский исторический экшн о противостоянии рязанского княжества и монголов в XVIII веке. Мы выяснили, как его встретили первые зрители.

То, что блокбастер Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого станет одним из самых обсуждаемых в этом сезоне, было ожидаемо. Во-первых, истории о Древней Руси стали "трендом" на волне патриотизма 2010-х. Истории о доблестных воинах — тоже, стоит вспомнить успех "28 панфиловцев". "Легенда о Коловрате" вписалась идеально: она о богатыре Евпатии, храбром герое древнерусской "Повести о разорении Рязани Батыем". Во-вторых, это первый отечественный фильм, полностью созданный на хромакее (на "зеленом фоне"). Ни одной натурной съемки, все — на территории московского завода ЗИЛ. В-третьих, лента получила внушительную господдержку и еще до выхода в прокат была продана в 80 стран. И наконец, ажиотаж вызвал один отзыв о картине после ее закрытого показа в Кремле. Один отзыв, зато от какого рецензента: "За душу берет. Мне кажется, что люди будут смотреть с интересом", — увидев "Легенду о Коловрате", сказал Владимир Путин. На следующий день фильм стартовал более чем в тысяче кинотеатров России. И в первый уикенд возглавил прокат, собрав за выходные 282,6 миллиона рублей.

"Впечатлить меня сложно, но могу точно сказать: “Легенда о Коловрате” — это кино, которое обязательно стоит увидеть, и обязательно в IMAX", — говорит генеральный директор "Киномира" Яков Кац. По его словам, этот фильм не только заставляет задуматься, он еще и очень красив. Визуальные эффекты, которыми занималась студия Main Road Post ("Сталинград", "Притяжение"), вызвали множество споров. Так, новосибирский журналист Ольга Павленко пишет: "эстетическое удовольствие вам обеспечено", публицист Егор Холмогоров называет "Легенду" триумфом компьютерной графики, а на "Кинопоиске" в то же время в пух и прах критикуют нереалистичные пейзажи с "пряничными" домиками, несуразного гигантского медведя и искусственную изумрудную зелень, от которой "рябит в глазах уже в первой сцене".

Многие из тех, кто считает визуал картины вполне приличным, находят недостатки в сюжете. Например, Борис Иванов из film.ru уверен, что вся эффектная оболочка "Легенды" свелась на нет сценарием. По его мнению, ляпов и странностей здесь столько, что они превращают картину из пафосной экшн-драмы в "уморительную комедию загибов". Кинокритик Антон Долин вообще называет фильм "бессмысленным патриотическим фэнтези" и добавляет, что даже "Викинг", на которого как только ни нападали, сделан был более богато и изобретательно. С "Викингом", конечно, "Легенду о Коловрате" сравнивает каждый второй. Но и здесь у зрителей полярные мнения — есть и те, кто уверен, что прошлогодняя картина Андрея Кравчука на фоне этой — "позорище".

Что интересно, многие рецензии на "Легенду" сходятся в одном мнении: хорошо, что режиссеры не взяли на главную роль Данилу Козловского. Зритель явно устал от того, что "геройские" роли у нас все чаще исполняет этот артист. Евпатия в "Легенде о Коловрате" сыграл Илья Малаков, и этого его дебют в главной роли в полнометражном художественном фильме. Также почти все отмечают сходство "Легенды о Коловрате" с блокбастером Зака Снайдера "300 спартанцев". А вот по поводу того, на пользу ли это сходство, — опять споры и дискуссии. Кто-то в ностальгическом восторге, а вот историк Клим Жуков, к примеру, пишет, что из-за этого российская лента похожа на "убогий косплей".

Очень теплые отзывы получил саундтрек, который написал лидер группы System of a Down Серж Танкян. И сама легенда, взятая за основу, тоже вдохновила зрителей. "Не слушайте никого, идите и смотрите, — пишет барнаульский историк Андрей Краснощеков. — В кои-то веки российский кинематограф сделал то, что стоит посмотреть. Снимаю перед Джаником Файзиевым шляпу. У него получился один из лучших фильмов о русском духе".

Жанна Редько