Самые интересные события Масленицы в Алтайском крае

Проводы зимы — традиционный праздник для многих народов. В России, и в частности в Алтайском крае, Масленицу празднуют особенно широко. Это последний день перед строгим Великим постом, так что принято как следует наесться (для этого идеально подходят горячие масленые блины) и повеселиться. В этом году Масленицу отметят в воскресенье, 18 февраля. Мы нашли пять интересных мест в Барнауле и одно в Новотырышкино, где праздник будет самым громким и сытным.

Центральный парк



Организаторы обещают, что 18 февраля гостей парка, пришедших с 11:00 до 12:00, накормят бесплатными блинами с горячим чаем. Будет большая музыкально-игровая программа при участии бийского театра "Куклы-великаны". Гостей ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев. В 14:00 пройдет прощание с Масленицей и ее сожжение.

Парк спорта Алексея Смертина

Праздник начнется в 12:00. Здесь сыграют в керлинг по-русски и гигантские шашки, устроят бой мешками на бревне и метание валенка. Обещают полный набор традиционных забав: песни, пляски, игры, угощение блинчиками, чаепитие из самовара и сжигание чучела Масленицы.

Лесная сказка

С 12:00 в парке будут учить всех желающих играть в лапту. Клуб исторических реконструкций "Вольный отряд" проведет настоящий рыцарский турнир. А в 13:00 впервые в городе пройдет звериная Масленица в "Барнаульском зоопарке". В 14:40 праздник завершится массовым шествием со скоморохами и сожжением чучела Масленицы.

Экоярмарка ВДНХ

Здесь можно будет посмотреть на шоу силачей, покататься на лошадях и маламутах, посоревноваться в метании блинов и пройти на ходулях. Конечно, в программе — битвы мешками на бревнах, перетягивание каната и масленичный столб с призами. Если будет хорошая погода, то детей и взрослых поднимут на воздушном шаре. "И блины. Много блинов!" — обещают организаторы. Праздник начнется в 13:00.

ТРЦ "Арена"

В 12:00 на фудкорте детей научат росписи блинов. На съедобных полотнах вкусными красками дети научатся создавать картинки, а еще узнают, как превращать блины в сказочных героев. В 13:00 на главной сцене ТРЦ покажут модные коллекции известных дизайнеров от мастеров fashion-индустрии.

Рысаки и фолк-звезды в Новотырышкино

Традиционная Масленица начнется 17 февраля в 13:00 на территории туркомплексов "Сибирское подворье" и "Золото Алтая" (Алтайский край, село Новотырышкино). Здесь наградят победителей конкурсов на самые оригинальные санки, деревенский половик, лучший скворечник и куклу-чучело Масленицы.

На ипподроме "Алтай" в этом году зрители увидят борьбу лучших рысаков Сибирского региона и единственные в мире забеги русских троек, сформированных из лошадей призовых пород.

В Новотырышкино проведут большой балаганный концерт с участием группы "Дуня" (Минусинск) и Антона Заволокина с ансамблем "Вечёрки" (Новосибирск). Хэдлайнером фестиваля станет питерская фолк-рок-группа "Отава Ё", знаменитая своим мастерством устраивать разухабистые пляски.

Надежда Тиунова.