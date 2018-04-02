"Шишковка" назвала дату Библионочи-2018 в Барнауле

20 апреля в главной библиотеке Алтайского края пройдет традиционная "Библионочь". Гости в один вечер и в одном месте смогут увидеть все 130 лет, которые прошли со дня основания "Шишковки".

В библиотеке обещают, что гости вечера окунутся в уникальный микс эпох: литература и интересные изобретения, музыка и интеллектуальные игры, костюмированные и театрализованные шоу покажут 130 лет истории от царской до современной России.



Вся "Шишковка" станет своего рода огромной городской площадью, на которой расположатся, например, Горнозаводская библiотека и Кинотеатръ "Иллюзiон", Банкъ, Игорный Домъ и Кружечный Дворъ.

На площади найдется место музыкальному салону и Общественной библиотеке начала XX века, а Народный Домъ пригласит на грандиозный концерт, Городской садъ станет прибежищем поэтов всех эпох и направлений, а несколько десятков умельцев в Мастеровой слободе научат интереснейшим занятиям: от гончарного дела до живописи, от плакатного искусства до скрапбукинга, от ткачества до энкаустики.

Найдется на площади и место для общества "Алтай-Япония" - таковое некогда располагалось на базе библиотеки. Здесь развернется чайная церемония, игра в Го, мастер-класс по каллиграфии и манге и много других активностей. И, конечно, будет немало конкурсов, викторин и выставок. Также "Шишковка" проведет экскурсии в самое секретное место библиотеки – хранилище.

В "Библионочь" каждый новый читатель «Шишковки» получит электронный читательский билет с уникальным тематическим дизайном и по традиции станет участником розыгрыша призов.

Праздник начнется в 18:00.